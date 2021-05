© Giro.it

Ce mercredi, les coureurs quitteront Modène pour rejoindre Cattolica, en bord de mer. Les 177 kilomètres du jour ne présentent aucune difficulté mais la longue route nationale qui emmènera les coureurs vers l'arrivée en ligne droite sera exposée au vent. Un vent qui pourrait souffler de trois quarts dos par moments, ce qui est propice à la formation de bordures.La météo est toutefois annoncée clémente et il est peu probable que la bagarre éclate mais le peloton pourrait être rendu nerveux. Remco Evenepoel et les autres favoris du Giro devront donc rester vigilants. Dans les derniers kilomètres, les sprinteurs chercheront à se placer en vue de l'emballage final. Ce sera la deuxième occasion pour eux d'en découdre, après la victoire du Belge Tim Merlier sur la deuxième étape. Le sprinteur d'Alpecin-Fenix pourra-t-il doubler la mise ? Réponse vers 17h15.Pour rappel, Remco Evenepoel est actuellement huitième du classement général, à 1'28" du maillot rose Alessandro De Marchi mais devant la plupart des favoris de la course. Tim Merlier, lui, est leader du classement par points.