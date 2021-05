© giro.it

163 kilomètres séparent Pérouse de Montalcino, ville arrivée de la 11e étape du Giro. Si elle est relativement facile dans sa première moitié, la course s'annonce très corsée dans les 70 derniers kilomètres. Le peloton va y emprunter quatre portions non goudronnées: les désormais célèbres "strade bianche" (routes blanches) de Toscane.Des routes qu'Egan Bernal connaît parfaitement, lui qui a terminé troisième de la classique italienne en mars dernier. Le Colombien, porteur du maillot rose, risque donc d'attaquer Remco Evenepoel qu'il sait plus fort que lui dans l'exercice du contre-la-montre. Et le duel s'annonce beau puisque plusieurs côtes viendront aider les coureurs à faire la différence. Hugh Carthy, annoncé malade par plusieurs médias italiens, pourrait d'ailleurs tout perdre. L'actuel 6e du classement général est l'un des principaux concurrents de Bernal et Evenepoel dans la conquête du maillot rose.1. Bernal2. Evenepoel à 14"3. Vlasov à 22"4. Ciccone à 37"5. Valter à 44"