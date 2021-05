Au lendemain de la seconde journée de repos, le Tour d'Italie va directement reprendre de la hauteur sur cette 17e étape entre Canazei et Sega di Ala. Avec deux longues ascensions dans les 50 derniers kilomètres de course : le Passo San Valentino (14,8 km à 7,6%) et la montée finale inédite de Sega di Ala (11,4 km à 9,7%) au sommet de laquelle l'arrivée sera jugée.

Une nouvelle explication entre favoris est attendue dans cette dernière montée et Egan Bernal cherchera sans doute à contrôler ses rivaux au général même s'il n'hésitera pas à accroitre son avance si l'occasion se présente.

L'occasion est belle également pour les échappées de remporter une nouvelle victoire d'étape dans ce Giro puisque le début de l'étape est favorable aux fuyards.

Le parcours de la 17e étape :

