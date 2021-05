Giro: Vincenzo Nibali rétabli à temps de sa fracture du poignet Cyclisme Belga Trek-Segafredo a confirmé lundi que Vincenzo Nibali, 36 ans, prendra le départ du Tour d'Italie samedi. © Belga

L'Italien, double vainqueur du Giro, est rétabli à temps d'une fracture du poignet survenue il y a trois semaines. Le 14 avril, Nibali avait chuté durant un entraînement. Il s'était fracturé le poignet droit et avait dû être opéré. Malgré cela, le Requin de Messine espérait participer au Giro.

La dernière course de Nibali remonte au 20 mars, lorsqu'il s'était classé 35e de Milan-Sanremo. Nibali a gagné le Giro 2013 et 2016 et s'est adjugé sept étapes.



Le 104e Giro commence samedi par un contre-la-montre de 8,6 km à Turin. La course par étapes s'achèvera le 30 mai par un deuxième chrono individuel, de 29 km à Milan.