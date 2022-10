Un solide concurrent pour Evenepoel sur le Giro ? Jonas Vingegaard pourrait y faire ses débuts

De nombreux kilomètres contre-la-montre et des cols en (très) haute altitude : c’est ainsi qu’on pourrait qualifier le parcours du prochain Tour d’Italie qui se déroulera du 6 au 28 mai prochain.

Et la course au maillot rose pourrait avoir un plateau cinq étoiles ! Si Remco Evenepoel laisse encore planer le doute sur sa participation, il a affirmé qu’il avait déjà fait son choix entre le Tour et le Giro pour la première saison. Comme le parcours de la Grande Boucle n’a pas encore été dévoilé, il est fort à parier qu’il s’alignera donc sur le Tour d’Italie.

Mais Evenepoel pourrait y croiser un solide concurrent sur les routes italiennes en la personne de Jonas Vingegaard. L’équipe Jumbo-Visma du vainqueur du dernier Tour de France a en tout cas laissé la porte ouverte à une participation au Giro plutôt qu’au Tour en 2023.

"Cela semble logique que quand tu as gagné le maillot jaune, tu le défendes l’année suivante. Mais rien n’est encore décidé", a expliqué le directeur sportif de l’équipe néerlandaise à nos confrères de VeloNews, "après ses vacances, je veux savoir ce qu’il en pense. Il n’a jamais disputé le Giro donc cela pourrait être une option s’il le veut."

Une lutte entre les trois grands ?

Après le Tour de France, Vingegaard a vécu une période compliquée sur le plan mental : "Quand vous remportez le Tour de France, c’est une sorte d’explosion mentale qui vous arrive. C’est très difficile de parler aux médias et aux fans tous les jours. C’est génial, mais aussi très fatigant." Cela pourrait également expliquer la volonté de l’équipe Jumbo de l’aligner sur le Giro, où les coureurs sont moins exposés médiatiquement.

Dans l’équipe néerlandaise, il faudra également voir quels seront les objectifs de l’autre leader, Primoz Roglic avant de fixer les programmes mais l’idée de voir le Danois au départ des Abruzzes le 6 mai prochain fait son chemin. D’autant que le parcours avec les nombreux kilomètres de chrono peut également lui convenir : "Vingegaard est un spécialiste, certainement s’il est en pleine forme. Mais Evenepoel et Pogacar le sont aussi et pourront trouver un parcours à leur mesure en Italie."

Et si le duel tant attendu entre les trois hommes avait lieu sur le Giro en mai prochain et pas sur le Tour de France en juillet ?