Pas de Giro, mais bien Milan-Sanremo et les Strade Bianche pour Lotto Dstny

Eolo-Kometa, Green Project-Bardiani CSF-Faizané, Israël-Premier Tech et Corratec héritent ainsi des invitations pour le 106e Giro, qui s'élancera le 6 mai des Abruzzes pour arriver à Rome le 28 mai.

Lotto Dstny participera bien aux Stade Bianche le 4 mars et à Milan-Sanremo le 18 mars. L'équipe belge fera par contre l'impasse sur Tirreno-Adriatico (6-12 mars).

Eolo-Kometa, Green Project-Bardiani CSF-Faizanè, Israel-Premier Tech, Q36.5, TotalEnergies et Tudor ont reçu une wildcard pour les Strade Bianche, Tirreno-Adriatico et Milan-Sanremo. En ce qui concerne la 'Course des deux mers', l'équipe Corratec récupère l'invitation que pouvait recevoir Lotto Dstny.