Jumbo dévoile sa sélection pour battre Remco au Giro

”Cette année, nous faisons du Giro l’un de nos principaux objectifs, explique le manager de la performance Mathieu Heijboer. Cela requiert une préparation optimale que les gars effectuent au Teide.” Remco Evenepoel et sa garde rapprochée sont également sur l’île canarienne. “Nous dévoilerons la sélection le lendemain de la Flèche wallonne (NdlR : le 20 avril), nous glisse Patrick Lefevere. Nous avons dix candidats pour huit places.”

On peut imaginer que Jan Hirt, Ilan Van Wilder, Louis Vervaeke, Mattia Cattaneo et Pieter Serry, qui étaient avec le champion du monde au Tour de Catalogne, seront de la partie. Il resterait donc deux postes à pourvoir. Fausto Masnada, qui était aussi en Espagne, n’est pas certain d’en être. “Il souffre de problèmes récurrents à la selle et on ne le prendra que s’il a totalement récupéré.” Remco Evenepoel aimerait, lui, que le rouleur français Remi Cavagna soit de la partie.