Comment suivre le Giro 2023 en direct à la télé en Belgique ?

RTL Belgium entre dans la danse

Contrairement au Tour de France où RTBF et France Télévisions diffusent toutes les étapes en direct et en accès gratuit, le téléspectateur belge francophone n’est pas inondé d’images du Giro.

Pour suivre l’ensemble de la progression de Remco Evenepoel en direct à la télévision tout au long du mois de mai, il vous faudra avoir accès à Eurosport (sur le web ou via l’opérateur Proximus Pickx), qui diffusera l’intégralité du Tour d’Italie.

Nouveauté cette année dans le paysage belge, RTL Belgium a acquis les droits pour la diffusion de six des 21 étapes, lesquelles seront diffusées sur Club RTL et RTL Play. Il est d’ores et déjà acquis que, dans ce lot, on retrouvera les quatre premières ainsi que la dernière étape. La sixième, qui devrait être désignée parmi les étapes décisives de la 3e semaine, doit encore être définie. Mathieu Istace, Maxime Monfort et Yoann Offredo seront aux commentaires.

La DH également de la partie

Comme depuis le début de la saison, rendez-vous également sur dh.be. Outre le suivi de l'actualité ainsi que les analyses et reportages de notre envoyé spécial en Italie, vous pourrez y suivre en direct dans notre live commenté toutes les étapes importantes du Giro 2023 ainsi que retrouver, chaque jour dès après l’arrivée, les vidéos du dernier kilomètre ou encore les moments forts de la journée.