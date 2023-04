Le parcours et les étapes d’un Giro 2023 taillé pour Remco Evenepoel

Le 106e Tour d’Italie 2023, créé en 1909, s’élancera des Abruzzes le 6 mai 2023 et arrivera à Rome le 28 mai, après 3448,6 km de course, trois contre-la-montre – pour un total de 70,6 km – et sept étapes de montagne – pour un dénivelé positif global de 51.300 mètres -. Un Giro attendu en Belgique vu la présence au départ de Remco Evenepoel, récent vainqueur de Liège-Bastogne-Liège pour la 2e année de rang et premier Belge victorieux d’un grand Tour depuis 1978 après avoir décroché la Vuelta à l’été 2022.