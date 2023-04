L’entraîneur de Remco Evenepoel confiant pour le Giro : “À Liège, la différence avec les adversaires était très grande”

”La différence avec le reste était très grande. Cela nous convient parfaitement” a expliqué Pelgrim au micro de Sporza. “Si nous n’avons pas été rassurés par sa performance de dimanche, nous ne le serons jamais. Mais ce n’est pas une garantie que le Giro sera évidemment un succès.”

Le Tour d’Italie démarre par un contre-la-montre de 20 kilomètres dans les Abruzzes dans moins de deux semaines désormais. Mais s’il a livré une grande prestation sur Liège-Bastogne-Liège, Evenepoel va encore peaufiner sa condition lors d’un ultime stage en Espagne. Un stage lors duquel il devrait travailler sur son vélo de contre-la-montre, lui qui n’a plus disputé de chrono individuel depuis sa médaille de bronze au championnat du monde le 18 septembre dernier.

”Nous voulons surtout maintenir cette forme et l’affûter encore davantage”, confie Pelgrim qui estime que son poulain est proche de son meilleur niveau. “Si je regarde ses valeurs, je dirais qu’il est aujourd’hui à 100 % de ses capacités. On peut toujours se dépasser quelque part mais aujourd’hui, on est proche de la meilleure version de Remco.”

Si la préparation d’Evenepoel se déroule à merveille, Pelgrim estime que le Giro sera tout de même un long combat : “Nous avons vu sur le Tour de Catalogne un très bon Primoz Roglic. Il est l’un des meilleurs coureurs de courses par étapes de ces dernières années et il roule bien contre le chrono. Il sera donc un adversaire coriace, mais il ne sera pas le seul. Tout le monde pense à un duel, mais il y a d’autres concurrents sérieux au départ.”