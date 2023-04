Primoz Roglic évoque le Giro et Evenepoel: "Le duel contre Remco ? Je ne nommerais pas un troisième favori"

Sans oublier d'évoquer la victoire de Remco Evenepoel: "Les résultats parlent d'eux-mêmes. Remco n'avait plus à me prouver à quel point il était bon et fort".

Le Belge est d'ailleurs cité comme son principal favori pour le Giro. On était bien proche d'assister au duel entre Roglic et Evenepoel sur Liège-Bastogne-Liège mais Roglic n'a pas voulu participer à la Doyenne, une course qu'il affectionne pourtant: "La troisième semaine du Giro est extrêmement difficile, donc je ne pouvais pas prendre de risques. Liège était un match à domicile pour Remco. Il n'a pas perdu beaucoup de temps à voyager, alors que ça aurait été mon cas", a-t-il confié.

Le Slovène se dit plus détendu que d'habitude avant d'aborder le Giro: "Au fil des ans, je suis devenu plus âgé et plus détendu. J'ai sept semaines d'entraînement en altitude derrière moi, ça devrait suffire. C'est une question d'entraînement, de repos et de réentraînement. Maintenant, il ne nous reste plus qu'à attendre le départ du Giro", détaillait Primoz Roglic.

Qui y allait aussi de son pronostic: "Tout le monde parle de moi et de Remco, mais il y a plein d'autres coureurs de qualité. Je ne nommerais pas un troisième favori. Je me concentre sur moi-même", dit-il encore, lui qui s'attend à rapidement voir les favoris briller. D'ailleurs, ils en auront l'occasion dès la première étape, le 6 mai à Fossacesia, lors du contre-la-montre. "Le premier jour, les premières réponses apparaîtront. Cela deviendra tout de suite une chasse aux secondes sur les concurrents".

Mais ce que veut surtout Roglic, c'est porter le maillot rose à Rome.