Giro 2023: découvrez les secrets de la 1re étape, un chrono de 18,4 km entre Fossacesia et Ortona

Étape 1 : Fossacesia Marina – Ortona (19,6 km, contre-la-montre individuel), samedi 6 mai

"Déjà un test important”

"Ce Tour d’Italie débute par un contre-la-montre individuel. Il aura la particularité d’être en grande partie disputé sur une nouvelle piste cyclable. Les coureurs vont l’emprunter jusqu’à trois kilomètres de l’arrivée. Ensuite, cela va monter un peu. Ce parcours sera principalement plat, le long de la mer, jusqu’au moment où on va quitter la piste cyclable. Vu qu’on va longer la côte, il pourrait y avoir du vent, ce qui pourrait être une difficulté. Dans les trois derniers kilomètres, cela va monter régulièrement. Il y a un kilomètre et demi autour de 5 % au niveau de la pente, avant que ce soit un faux plat jusqu’à l’arrivée. Ce sera directement un test important pour les coureurs du classement général.”

La carte de l'étape 1 du Giro. ©Giro d'Italia

Etape 1 du Giro. ©Giro d'Italia

Le contre-la-montre se déroule sur le plat pendant environ 14 kilomètres puis monte légèrement vers l’arrivée, où des points sont à prendre pour le classement de la montagne. Dans la première partie, l’étape suit la Ciclovia Adriatica, sur une route plane et bien goudronnée, en passant par six tunnels courts et bien éclairés. La route se rétrécit légèrement en quittant la piste cyclable. La montée finale (environ 1 km) menant à la zone urbaine d’Ortona commence après le deuxième point intermédiaire.

Les derniers kilomètres: la route se redresse à 5,4% sur 1.300 m. Après une légère descente vers le Castello Aragonese, et une redescende vers la gauche, les coureurs retrouvent une légère pente (2%) sur les 750 derniers mètres. La dernière ligne droite (300 m) est sur une route pavée de 7 m de large.