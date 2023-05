Giro 2023: découvrez tous les secrets de la 10e étape, Scandiano – Viareggio (190 km)

`Étape 10 : Scandiano – Viareggio (196 km), mardi 16 mai

"Une étape pour les sprinters”

"Je pense que ce sera une étape pour les sprinters. La course va traverser les Apennins, mais elle va prendre la direction de la mer. Il y aura quand même un col de deuxième catégorie après 80 kilomètres, le Passo delle Radici. Mais il y a le temps pour les sprinters et leurs équipes d’organiser la poursuite derrière les échappées, car il restera plus de 100 kilomètres après cette montée de deuxième catégorie.”

L'étape 10 du Giro. ©Giro d'Italia

Une étape roulante qui franchit les Apennins toscans en direction de la mer Tyrrhénienne. Après s’être lancée sur des routes changeantes, l’étape emprunte la montée du Passo delle Radici, dont on peut considérer qu’elle s’étend sur près de 40 km. À l’exception des 3 derniers kilomètres, les pentes sont modérées. Après une descente rapide et technique vers Castelnuovo Garfagnana, le parcours emprunte une courte montée vers Monteperpoli. Une longue descente en faux plat, passant juste à l’extérieur de Lucca, mène à travers Camaiore jusqu’à la côte, et jusqu’à l’arrivée.

Les derniers kilomètres Les 3 derniers km sont plats et rectilignes, le long du front de mer, de Camaiore à Viareggio. La ligne d’arrivée se trouve sur une route goudronnée de 8 m de large.