Giro 2023: découvrez tous les secrets de la 11e étape, Camaiore – Tortone (218 km)

Étape 11 : Camaiore – Tortona (219 km), mercredi 17 mai

"Une opportunité pour les échappés”

"Ce sera une étape longue. On va rouler à côté de la mer, en Ligure. On va ensuite passer par la région de Gênes avant de monter vers l’intérieur du pays. Avec quelques montrées typiques de la classique italienne Giro Del Appenino, avec des ascensions de troisième catégorie comme le Passo Del Bracco, le Colla di Boasi et le Passo della Castagnola. Certains sprinters peuvent espérer franchir ces bosses. Mais une échappée peut également aller au bout. Ils auront une opportunité.”

L'étape 11 du Giro. ©Giro d'Italia

L'étape 11 du Giro. ©Giro d'Italia

Avec 219 km, c’est la plus longue étape du Giro. Plat au début, le parcours atteint la province de La Spezia et traverse les Apennins liguriens par le Passo del Bracco et la Colla di Boasi. Les routes sont sinueuses et la plupart du temps étroites. L’itinéraire traverse la vallée et pénètre dans la plaine d’Alexandrie par le Passo della Castagnola. Les routes sont larges et droites sur les 30 derniers kilomètres, avec quelques ronds-points et autres obstacles à la circulation.

Les derniers kilomètres Les derniers kilomètres sont essentiellement rectilignes, avec seulement quelques ronds-points le long du parcours. Il y a un dernier virage (sur un rond-point) environ 500 m avant l’arrivée. La dernière ligne droite mesure 450 m de long, sur une route goudronnée de 8 m de large.