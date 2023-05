Giro 2023: découvrez tous les secrets de la 12e étape, Bra – Rivoli (179 km)

Étape 12 : Bra – Rivoli (179 km), jeudi 18 mai

"Une étape difficile dans sa dernière partie”

"Cette étape passera par la région du bon vin, celle d’Alba. Il y a des collines. Elle est donc assez vallonnée. Mais dans le final, dans la région de Turin, il y aura le Colle Braida, qui sera à grimper après avoir franchi la ligne d’arrivée une première fois. Une ascension de dix kilomètres, avec le final à moyenne de 8 %. Cette montée est située à une vingtaine de kilomètres de l’arrivée. Je vois un petit groupe avec les favoris, les leaders et ceux qui passent la montagne se retrouver à l’avant de la course. C’est une étape assez difficile dans sa dernière partie. Tout en pensant à l’étape suivante, car on arrivera dans la vraie montagne.”

L'étape 12 du Giro. ©Giro d'Italia

Le parcours de l’étape comprend une section vallonnée de 50 km, un tronçon plat d’Alba au premier passage par Rivoli (75 km) et un circuit final (54 km) avec la montée du Colle Braida. La première section est vallonée et sinueuse, avec des virages et des changements de relief sans fin. Passé Alba, les routes sont modérément larges et principalement droites. Les agglomérations du circuit final sont parsemées de ronds-points et d’îlots de circulation. La montée du Colle Braida, après Avigliana, est longue de 9,8 km, avec des pentes supérieures à 7 % et culminant à 12 %. Le long de la descente et à l’approche de l’arrivée, le parcours est plus complexe car il traverse des zones urbaines.

Les derniers kilomètres. Les 3 derniers km se trouvent à l’intérieur de l’agglomération de Rivoli. La chaussée se rétrécit entre le passage à 2km de l’arrivée et la flamme rouge ; la route est ensuite en descente et en virage pour rejoindre le Corso Einaudi lorsque’il 750 m à parcourir. Après un virage serré à gauche, la route se redresse avec une pente à 8 % sur 200 m. La dernière ligne droite (400 m) est sur route goudronnée (9 m de large) et en légère montée.