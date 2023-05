Giro 2023: découvrez tous les secrets de la 13e étape, Borgofranco d’Ivrea – Crans-Montana, en Suisse (208 km)

Étape 13 : Borgofranco d’Ivrea – Crans-Montana (207 km), vendredi 19 mai

"Une étape pour les grimpeurs”

"Il s’agit d’une des étapes les plus difficiles de ce Tour d’Italie. Le peloton va commencer à monter après une soixante de kilomètres. Avec une longue ascension sur le Col du Grand San Bernard, à une moyenne pas trop pentue, sur une trentaine de bornes. Le passage ensuite en Suisse avec la Croix de Coeur, une montée très dure, principalement dans sa dernière partie, avec trois derniers kilomètres à plus de dix %. Et enfin il y a la montée vers l’arrivée, à Crans-Montana, un col de treize kilomètres, qui monte à 7 % de moyenne. Ce sera donc une étape très importante pour le classement général de ce Giro. Les favoris vont s’y battre. Une journée pour les grimpeurs. Elle sera intéressante.”

L'étape 13 du Giro. ©Giro d'Italia

Cette étape alpine colossale comprend la Cima Coppi. L’itinéraire remonte la Vallée d’Aoste jusqu’à la capitale régionale, au pied de la longue montée du Colle del Gran San Bernardo (34 km à 5,5 %), la Cima Coppi du Giro 2023. Les routes sont larges et bien goudronnées sur la quasi-totalité de l’étape. L’itinéraire emprunte ensuite une longue descente (30 km) dans Sembrancher, se dirige vers Verbier et entame une première ascension de la Croix de Cœur (15 km à environ 9 %). Vient ensuite une descente technique, dont la première partie est sur une chaussée étroite, tandis que la seconde partie est large et parfaitement goudronnée, avec six tunnels bien éclairés. Le parcours traverse ensuite la vallée du Rhône (seule partie parfaitement plate de l’étape), jusqu’au pied de la montée finale.

Les derniers kilomètres. La montée finale (13 km à 7 %) est raide dans la première partie, avec plusieurs épingles à cheveux. La pente s’atténue jusqu’aux derniers kilomètres, avec une légère descente menant au tronçon final. La dernière ligne droite mesure 300 m de long, sur un tarmac de 8 m de large et en montée.