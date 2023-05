Giro 2023: découvrez tous les secrets de la 14e étape, de Sierre, en Suisse, à Cassano Magnago (194 km)

Étape 14 : Sierre – Cassano Magnago (193 km), samedi 20 mai

"Une occasion pour les sprinters”

"On fait le chemin inverse de l’étape précédente : le Giro quitte la Suisse pour revenir en Italie par le col du Simplonpass. Une montée placée tôt, après à peine 35 kilomètres. Elle est longue, avec vingt bornes à 6-7 % de moyenne. Mais au sommet, il va rester 140 kilomètres de descente et de plat. Je m’attends donc à une arrivée au sprint. Il pourrait y avoir du mouvement dans le col de la journée, mais les organismes commenceront à être fatigués à ce stade du Giro…”

L'étape 14 du Giro. ©Giro d'Italia

L’étape aborde une montée difficile au début, suivie de 150 km en descente et sur le plat. Après avoir franchi le col du Simplon, le parcours emprunte une descente technique menant vers l’Italie, avec plusieurs tunnels. Les routes sont larges et droites dans la première partie, de la frontière au lac Majeur, et plus difficiles le long de la rive du lac. Le parcours est un peu plus accidenté dans la partie finale, après Sesto Calende, mais toujours sur des routes bien goudronnées. Des infrastructures de circulation se trouveront dans les zones urbaines.

Les derniers kilomètres. Le finale de l’étape se joue principalement dans les zones urbaines, sans entraves particulières. Les routes sont droites, avec peu de virages. Le dernier kilomètre oscille se fait sur des pentes autour de 3%. La ligne droite finale (300 m) est sur un tarmac de 8 m de large.