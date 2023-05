Giro 2023: découvrez tous les secrets de la 16e étape, Sabbio Chiese – Monte Bondone (198 km)

Étape 16 : Sabbio Chiese – Monte Bondone (203 km), mardi 23 mai

"Un bel apéritif montagneux !”

”Cette étape aura lieu au lendemain du deuxième jour de repos. On prend le départ au sud du Lac de Garde. On le remonte vers le nord pour rentrer dans les montagnes. Avec des cols comme ceux de Santa Barbara, Bordala, Matassone et de Serrada avant l’arrivée au sommet au Monte Bondone. C’est un très bel apéritif de la dernière semaine dans les Dolomites… Le Monte Bondone est une ascension longue de 21 kilomètres. Les dix derniers se font autour de 9 %, alors qu’il y a eu quatre cols avant. On commence la dernière semaine, celle qui verra les leaders se battre pour le maillot rose.”

La 16e étape du Giro. ©Giro d'Italia

La première partie de l’étape longe la rive du lac de Garde, avec plus de 30 tunnels bien éclairés et bien pavés de différentes longueurs. Passé Riva del Garda, le parcours emprunte une série d’ascensions cumulant plus de 5.000 m de dénivelé. Les coureurs affronteront le Passo di Santa Barbara (12 km, pente moyenne supérieure à 8 %) et le Passo di Bordala (4,5 km à environ 7 %) pour entrer dans la vallée de l’Adige et, après Rovereto, la Vallarsa. Après les ascensions consécutives de Matassone (env. 13 km à 5 %) et de Serrada (17 km à 5,5 %), le parcours passe par Folgaria et retourne vers l’Adige. Vient enfin la montée vers le Monte Bondone du côté d’Aldeno (20 km, pente moyenne 6,8 %, maximum à 15 %). Les routes sont bien pavées et modérément larges.

Les derniers kilomètres. Le finale est en légère montée (pente moyenne autour de 4%). La chaussée est en excellent état et elle s’ouvre après Viote (environ 2 km). La dernière ligne droite (environ 300 m) est sur une chaussée de 7 m de large.