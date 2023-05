Giro 2023: découvrez tous les secrets de la 17e étape, Pergine Valsugana – Caorle (192 km)

Étape 17 : Pergine Valsugana – Caorle (195 km), mercredi 24 mai

"La pause finale : une étape pour sprinters”

"Ce sera la pause finale de ce Tour d’Italie avant la dernière partie décisive du Giro. C’est une étape toute plate, vraiment pour les sprinters. Elle aura lieu dans une vallée au départ, avant de descendre par Trévise pour rejoindre la mer dans la région de Venise. Ce sera la journée idéale pour les sprinters encore en course.”

La 17e étape du Giro. ©Giro d'Italia

La 17e étape du Giro. ©Giro d'Italia

Le parcours présente une légère pente descendante, sans le moindre obstacle topographique. L’étape traverse la Valsugana jusqu’à Bassano del Grappa, emprunte une route nationale (ss. 47) sur un court tronçon et file ensuite les routes provinciales qui lui sont parallèles, avec une chaussée plus étroite et moyennement bien goudronnée. Après avoir traversé la plaine autour de Venise et de Trévise sur des routes droites et bien goudronnées, avec peu de virages, l’itinéraire atteint Lido di Jesolo pour le finale de l’étape le long de la côte. Comme pour toutes les étapes comportant plusieurs zones urbaines le long du parcours, des dispositifs liés la circulation seront présents. À 23 km de l’arrivée, l’étape passe sur un pont flottant, où la chaussée se rétrécit légèrement.

Les derniers kilomètres. Le finale se dispute sur des routes urbaines, avec 4 lignes droites reliées par quatre virages. Les routes sont bien goudronnées et relativement larges. La dernière ligne droite (600 m) est sur un tarmac de 8 m de large.