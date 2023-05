Giro 2023: découvrez tous les secrets de la 18e étape, Oderzo – Val di Zoldo (160 km)

Étape 18 : Oderzo – Val di Zoldo (161 km), jeudi 25 mai

"Une journée difficile”

"Il y aura à nouveau une arrivée en côte. Il y a quatre cols répertoriés, deux de première catégorie et deux de seconde catégorie. Cela promet d’être une journée difficile, la veille de l’étape reine de ce Giro. Soit on laisse aller une échappée de coureurs qui ne sont pas concernés par la lutte pour le maillot rose, ce qui est typique en fin du Tour d’Italie, soit cette étape va offrir un terrain idéal si des leaders veulent se battre. L’arrivée au sommet de cette montée de deuxième catégorie n’est pas super difficile, mais le Forcella Cibiania, dont le sommet est à trente kilomètres de la ligne, c’est une montée raide, avec six kilomètres autour de 10 %. Ce sera un bon test pour voir l’énergie qu’il reste dans les jambes.”

La 18e étape du Giro. ©Giro d'Italia

C’est une grande étape montagne. L’itinéraire monte le Passo della Crosetta (11 km, 7 %), atteint le Cansiglio, puis emprunte des terrains piégeur dans la vallée de Piave, jusqu’à Pieve di Cadore. La course entre dans la vallée de Boite et monte la Forcella Cibiana (9,6 km, 8 %), puis entre dans le Val di Zoldo pour l’ascension finale.

Les derniers kilomètres. Les 15 derniers km dans le Val di Zoldo comportent deux ascensions classées. Coi présente des pentes flirtant avec les 20 % ; la chaussée est rétrécie par endroits, mais bien pavée. L’arrivée est à 5 km du sommet. Une courte descente mène aux 3 derniers km, sur des pentes oscillant autour de 6 %. Huit lacets consécutifs mènent à la dernière ligne droite (300 m de long et 7 m de large).