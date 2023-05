Giro 2023: découvrez tous les secrets de la 19e étape, Longarone – Tre Cime di Lavaredo (182 km)

Étape 19 : Longarone – Tre Cime di Lavaredo (183 km), vendredi 26 mai

"L’étape reine de ce Giro”

"C’est l’étape reine de ce Giro. Ce sera le test final. Avec une arrivée mythique au sommet des Trois Cimes di Lavaredo. Mais on commence à monter après 65 kilomètres avec une série de cols : le Passo Campolongo, le Valparola, le Giau, Tre Croci avant l’arrivée au sommet aux Trois Cimes di Lavaredo. Celui qui veut gagner ce Tour d’Italie devra impérativement avec le premier en haut. Il n’y aura pas trop de tactique à avoir : il faudra surtout avoir les jambes deux jours avant la fin de ce Giro. On ne peut pas se cacher sur une telle étape. C’est le moment de sortir tout ce qu’on a.”

La 19e étape du Giro. ©Giro d'Italia

La 19e étape du Giro. ©Giro d'Italia

Une étape colossale à travers les Dolomites, avec cinq ascensions consécutives qui s’enchaînent sans répit. Après avoir remonté le Val Cordevole (en passant par Belluno, Agordo et Alleghe), le parcours monte les cols de Campolongo, Valparola, Giau et Tre Croci, avant d’entreprendre la dernière montée vers le Rifugio Auronzo. Les routes sont en excellent état et assez larges, avec quelques tunnels bien éclairés dans la première partie. Les montées comportent de nombreuses épingles à cheveux et les descentes sont rapides et techniques, pour la plupart.

Les derniers kilomètres. L’ascension finale est vraiment difficile. La route s’élève avec des pentes maximales de 18 % sur les premiers 1,5 km, devient un faux plat au Lago di Antorno, puis descend rapidement jusqu’au repère des 4 km (la chaussée se rétrécit à la fin de la descente, au passage du péage). La pente oscille autour de 12 % dans les 4 derniers kilomètres, atteignant 18 % dans la partie finale. La ligne d’arrivée se trouve sur une ligne droite asphaltée de 400 m de long et 7 m de large, avec une pente de 12,5 %.