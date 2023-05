Giro 2023: découvrez tous les secrets de la 20e étape, un ultime contre-la-montre de 18,6 km entre Tarvisio et Monte Santo di Lussari

Étape 20 : Tarvisio – Monte Lussari (18,6 km, contre-la-montre individuel), samedi 27 mai

"Un chrono difficile et très particulier”

"Cela va être une étape très spéciale. C’est une étape chronométrée très particulière. Les organisateurs ont voulu, je pense, avoir du suspense jusqu’au bout. La première partie de ce contre-la-montre sera plate et va se dérouler sur une piste cyclable sur une dizaine de kilomètres. Elle se fera sur un vélo de contre-la-montre. Les derniers huit kilomètres se feront dans une montée très dure et se feront sur un vélo de route. Dans cette montée, on touche des moyennes de 15 % dans les cinq premiers kilomètres de cette ascension, avec des passages à 18 %. Le final est moins pentu. Les voitures ne pourront pas suivre leur coureur… Ils seront suivis par un mécano, sur une moto. Les quinze premiers du classement général pourront être suivis par un directeur sportif, sur une moto également.”

La 20e étape du Giro. ©Giro d'Italia

Un contre-la-montre individuel exigeant. L’étape commence par 11 km sur un terrain plat ou légèrement en montée (dont 6km le long de la piste cyclable de l’Alpe Adria), avant l’ascension terriblement raide vers le sanctuaire du Monte Lussari (7,5 km). La première partie présente une rampe atteignant les 15%, lorsque l’itinéraire entre dans la piste cyclable. Il sera possible d’effectuer un changement de vélo au km 9,4. La dernière partie raide commence après le pont sur le ruisseau Saisera.

Les derniers kilomètres. La montée finale serpente en épingles à cheveux à travers bois, sur un revêtement en béton étroit. Les 5 premiers km atteignent environ 15 % en moyenne, avec un pic à plus de 20 %. Passé les bois, la pente tombe à 4% pour un court tronçon. Une courte rampe dans le dernier kilomètre (avec des pentes de 20%, jusqu’à 22%) est suivie d’une petite descente (8%). Après un double virage, le parcours s’élève à 16 % sur les 150 derniers mètres jusqu’à l’arrivée (sur une route de béton de 6 m de large).