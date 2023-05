Giro 2023: découvrez tous les secrets de la 21e étape et dernière étape, 115 km dans les rues de Rome

Étape 21 : Rome – Rome (135 km), dimanche 28 mai

"L’apothéose à Rome”

"C’est la fin de ce Tour d’Italie. Avec une courte étape, plate, pour sprinters. De Rome, on va à la mer avant de rentrer par la même route. Comme un aller-retour. Il y aura ensuite un circuit final dans la ville de treize kilomètres à faire six fois. Un parcours qui passera près des monuments historiques de Rome. Ce sera une belle dernière étape à voir, pour l’apothéose de ce Giro.”

La 21e étape du Giro. ©Giro d'Italia

La dernière étape s’élance depuis le quartier de l’EUR à Rome et fait une boucle jusqu’au premier passage sur la ligne d’arrivée (en rejoignant la côte à Ostie avant de revenir à la zone de départ), avant d’emprunter un circuit final dans la capitale. Les coureurs feront six tours sur un parcours de 13,6 km dans les rues de Rome (routes larges, avec quelques séparateurs de trafic). De légères sinuosités sont séparées par de longs tronçons droits, reliés par des virages parfois délicats. Le revêtement de la route est principalement goudronné, avec quelques courts tronçons sur des pavés ("sanpietrini").

Les derniers kilomètres. L’itinéraire est essentiellement plat et les routes sont larges et rectilignes, avec de larges virages dans les 3 derniers kilomètres. La dernière ligne droite est longue de 700 m, la route est large de 8 m et pavée de “sanpietrini”, en légère montée.