Giro 2023: découvrez tous les secrets de la 2e étape, Teramo – San Salvo (204 km)

Étape 2 : Teramo – San Salvo (201 km), dimanche 7 mai

"Une étape pour sprinters”

"Sur papier, c’est une étape pour sprinters. Il n’y a pas beaucoup de difficultés sur ce parcours, sauf sur la portion centrale de l’étape, quand on rentre un peu à l’intérieur des terres, quand on quitte le long de la mer. Je pense que c’est une des quatre ou cinq étapes de ce Tour d’Italie pour les sprinters. Les équipes avec un sprinter travailleront certainement pour que ce soit ce scénario à l’arrivée.”

L'étape 2 du Giro. ©Giro d'Italia

L'étape 2 du Giro. ©Giro d'Italia

L’étape alterne entre des sections plates le long de la côte et des tronçons vallonnés dans l’arrière-pays. L’itinéraire comprend quelques ascensions modérées (Bellante, Controguerra et Colonnella) avant de suivre la Statale Adriatica jusqu’à Silvi Paese, avec des points à prendre au sommet d’une montée de 4 km. L’itinéraire passe par Pescara (le long de la côte) et monte vers Chieti puis Ripa Teatina (GPM). Après avoir retrouvé le front de mer, l’étape continue le long de la côte jusqu’à l’arrivée à San Salvo. Les routes du bord de mer sont larges et avec quelques virages, tandis que les routes intérieures sont plus étroites et sinueuses.

Les derniers kilomètres: le final est essentiellement rectiligne et absolument plat. Les ronds-points, les séparateurs de trafic et les îlots piétons sont les obstacles communs en zone urbaine. Un rond-point à 1.400 m de l’arrivée, à emprunter en suivant le sens de la circulation, débouche dans le dernier virage, à 1 km de la ligne. La dernière ligne droite (1 000 m) est sur un tarmac de 8 m de large.