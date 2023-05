Giro 2023: découvrez tous les secrets de la 6e étape, Naples – Naples (156 km)

Étape 6 : Naples – Naples (162 km), jeudi 11 mai

"Une étape particulière et piégeuse”

Ce sera une étape particulière, très piégeuse. On prend le départ de Naples avant d’aller faire le tour du volcan Vésuve. La région est connue pour avoir beaucoup de pavés. Cela peut être très glissant et très dangereux s’il pleut. On monte ensuite un col de deuxième catégorie, avant de redescendre vers la mer par une route très sinueuse. Il faudra y être bien placé, car on ne saura pas remonter dans le peloton avant une autre montée, de troisième catégorie. Le final sera plat, mais à nouveau sur des routes avec des pièges. Ce sera une journée spectaculaire. Je m’attends à des tentatives d’échappés.”

L'étape 6 du Giro. ©Giro d'Italia

Toute l’étape est vallonée et sinueuse, avec d’innombrables virages et changements de reliefs. Dans un premier temps, l’itinéraire fait une boucle autour du Vésuve principalement sur des routes urbaines, avec quelques obstacles car le parcours traverse certains centres-villes et trois passages à niveau. Après avoir négocié le Valico di Chiunzi, l’étape atteint le rivage et suit la côte amalfitaine jusqu’à Sorrente. Le finale se déroule entièrement en ville, avec la traversée de plusieurs zones urbaines. Les routes sont bien revêtues, avec de longues traînées sur une pierre de porphyre de qualité moyenne. L’arrivée dans Naples se fait sur de larges routes goudronnées.

Les derniers kilomètres: dans les 3 derniers km, le parcours monte légèrement sur une route pavée, avec quelques virages, puis se stabilise sur les 2 derniers km, jusqu’à la Via Caracciolo. La dernière ligne droite (900 m) est sur un tarmac de 9 m de large.