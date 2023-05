Giro 2023: découvrez tous les secrets de la 7e étape, Capoue – Gran Sasso (218 km)

Étape 7 : Capua – Gran Sasso d'Italia (Campo Imperatore) (218 km), vendredi 12 mai

"La première bataille des leaders”

"Ce sera la deuxième arrivée en montée de ce Giro. Mais ce sera plus sérieux comme final. On va voir les coureurs du classement général sur cette arrivée très difficile. Ça démarre du Nord de Naples, pour aller vers le centre de l’Italie, avec déjà une belle première ascension de deuxième catégorie un peu avant la moitié de l’étape. Les huit derniers kilomètres seront les plus difficiles de cette journée. Je m’attends à la première bataille des leaders, ce sera un vrai test pour ceux qui veulent gagner le Giro.”

L'étape 7 du Giro. ©Giro d'Italia

L'étape 7 du Giro. ©Giro d'Italia

L’étape est très longue (218 km). Les premiers 90 km parcourus sur des routes rapides à travers Isernia et Rionero Sannitico ; la chaussée est large et bien revêtue, avec quelques tunnels bien éclairés. Le parcours aborde ensuite la montée catégorisée de Roccaraso, suivie d’une longue descente menant à Sulmona et Popoli. Passé Bussi sul Tirino, l’itinéraire emprunte la montée finale (environ 45 km), avec de légers décrochages. L’ascension est divisée en deux parties (pour le classement de la montagne) : la première jusqu’à Calascio et la seconde (plus courte et plus raide) jusqu’à l’arrivée.

Les derniers kilomètres: les rampes sont raides sur les 7 derniers kilomètres. Le parcours atteint plus de 2.000 m d’altitude sur une route moyennement large, avec des pentes d’environ 9% et culminant à 13%. La ligne d’arrivée (7 m de large) se trouve sur une ligne droite goudronnée de 120 m de long.