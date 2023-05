Giro 2023: découvrez tous les secrets de la 8e étape, Terni – Fossombrone (207 km)

Étape 8 : Terni – Fossombrone (207 km), samedi 13 mai

"Attention à la double montée très raide d’I Cappuccini”

"C’est une étape vraiment vallonnée, dans les Apennins, dans le centre de l’Italie. On roule souvent sur ces routes lors de Tirreno-Adriatico. Le final de cette journée sera très difficile parce que le peloton passera deux fois par une côte courte mais très raide et étroite, I Cappuccini (avec entre-temps une côte de deuxième catégorie). L’épreuve Tirreno-Adriatico y passait régulièrement dans le passé. Elle ne fait que trois kilomètres, mais il y a des passages à 19-20 %. J’y suis passé souvent comme coureur, et je me rappelle qu’on a dû plusieurs fois la monter à pied ! Cette étape sera aussi difficile à contrôler, car elle est très technique, avec de nombreux virages sur le circuit final Après le deuxième passage de cette montée, cela ne fera que descendre jusqu’à l’arrivée. Les coureurs devront se dire que l’arrivée se joue au sommet de cette côte d’I Cappuccini.”

L'étape 8 du Giro. ©Giro d'Italia

L’étape est divisée en deux parties. Les premiers 150 km servent d’approche à la ville d’arrivée. Pendant les 60 km suivants, le parcours ondule en continu autour de l’arrivée, traversant le centre urbain à deux reprises (dont un passage sur la ligne). L’approche se fait sur des routes rapides avec quelques tunnels et quelques zones urbaines le long du parcours, comme Foligno et Cagli, où les ronds-points, les séparateurs de trafic et les îlots piétonniers seront les obstacles communs. Le finale de l’étape commence après la Gola del Furlo (sur une route étroite mais bien goudronnée). Le parcours emprunte la montée Cappuccini, passe par l’arrivée et s’attaque à l’ascension du Monte delle Cesane (avec des pointes atteignant 18%). L’itinéraire emprunte une large boucle, passe près de l’arrivée alors qu’il reste 10 km à parcourir et monte les Cappuccini pour la deuxième fois.

Les derniers kilomètres: après un premier passage à l’arrivée, il reste 9 km. La montée de « Cappuccini » s’élève en épingles à cheveux sur 2,8 km, avec des pentes régulièrement supérieures à 12 % et des pics de 19 % à mi-ascension. Passé le sommet, l’arrivée est à 5,6 km. Le parcours descend rapidement sur 4 km, puis se stabilise sur les 1.600 derniers mètres. La dernière ligne droite fait 700 m de long, sur un asphalte de 7 m de large et légèrement en montée.