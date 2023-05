Giro 2023: découvrez tous les secrets de la 9e étape, un contre-la-montre de 33,6 km entre Savignano sul Rubicone et Cesena

Étape 9 : Savignano sul Rubicone – Cesena (33,6 km, contre-la-montre)

"Un long chrono tout plat”

"À la veille de la première journée de repos, cette neuvième étape sera très importante pour les coureurs du classement général, avec ce long contre-la-montre, le deuxième chrono de ce Giro. C’est un long contre-la-montre. Son profil est tout plat. C’est vraiment un billard, pour les spécialistes. Il est assez technique, avec peu de longues lignes droites, à part à mi-parcours. Il peut y avoir un peu de vent dans cette région, mais je ne pense pas que ce sera le cas à cette période de l’année.”

L'étape 9 du Giro. ©Giro d'Italia

Un contre-la-montre parfaitement plat, disputé essentiellement sur des routes larges et bien goudronnées avec seulement quelques virages. La chaussée se rétrécit à certains endroits lors de la traversée des zones urbaines de San Mauro Pascoli et de Cesena, et il y a un court tronçon de porphyre à Cesena. Le parcours est plat et droit dans le final de l’étape.

Les derniers kilomètres Après la zone urbaine de Cesena, les 3 derniers kilomètres sont plats et rectilignes, avec un seul virage à 1.900 m de l’arrivée. La dernière ligne droite (1.900 m) est sur un tarmac de 7 m de large.