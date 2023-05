Remco Evenepoel à l'assaut du Giro 2023: tout savoir sur le Tour d'Italie (l’itinéraire, le palmarès, les engagés, les records...)

21 étapes mèneront 176 coureurs, répartis dans 22 équipes, des Abruzzes à Rome le dimanche 28 mai, où sera remis le Trofeo Senza Fine, promis au vainqueur. Champion du monde, impérial sur les routes de Liège-Bastogne-Liège, Remco Evenepoel (Soudal-QuickStep) espère arriver dans la capitale italienne en mode gladiateur, tout de rose vétu. Son duel attendu avec Primoz Roglic doit rythmer les trois semaines de course.

Le parcours du Tour d'Italie 2023, les 21 étapes, les 176 engagés, les 22 équipes, le palmarès... Ne ratez rien sur le Giro avec ce mini-guide...

Le parcours du Giro 2023

Le tracé du Giro 2023, long de 3448,6 kilomètres. ©AFP

Le détail des 21 étapes du Tour d’Italie 2023

Valerio Piva, le directeur sportif italien d’Intermarché-Circus-Wanty, vous livre tous les secrets du parcours du Tour d'Italie au sein de notre guide Giro 2023.

Notre guide du Giro 2023 ©Raphaël Batista

Les engagés du Giro 2023 (liste provisoire)

Les engagés au Giro 2023 ©IPM Graphics

Le palmarès du Giro

Créé en en 1909, le Giro a célébré 68 victoires pour l’Italie, 7 pour la Belgique, 6 pour la France, 4 pour l’Espagne, 3 pour la Russie et la Suisse, 2 pour le Luxembourg, la Grande-Bretagne et la Colombie, 1 pour les États-Unis, l’Irlande, la Suède, le Canada, les Pays-Bas, l’Equateur et l’Australie (en 1912, le Giro fut couru par équipes de marques et il n’y eut pas de vainqueur individuel).

Les records du Giro

Victoires finales

5 Alfredo Binda/Ita (1925, 1927, 1928, 1929, 1933); Fausto Coppi/Ita (1940, 1947, 1949, 1952, 1953); Eddy Merckx/Bel (1968, 1970, 1972, 1973, 1974)

3 Giovanni Brunero/Ita (1921, 1922, 1926); Gino Bartali/Ita (1936, 1937, 1946); Fiorenzo Magni/Ita (1948, 1951, 1955); Felice Gimondi/Ita (1967, 1969, 1976); Bernard Hinault/Fra (1980, 1982, 1985)

Victoires d'étapes

42 étapes : Mario Cipollini/Ita (de 1989 à 2003)

41 étapes : Alfredo Binda/Ita (de 1925 à 1934)

31 étapes : Learco Guerra/Ita (de 1930 à 1937)

30 étapes : Costante Girardengo/Ita (de 1913 à 1926)

25 étapes : Eddy Merckx/Bel (de 1967 à 1974)

Classement par points

4 Francesco Moser/Ita (1976, 1977, 1978, 1982); Giuseppe Saronni/Ita (1979, 1980, 1981, 1983)

Classement de la montagne

7 Gino Bartali/Ita (1935, 1936, 1937, 1939, 1940, 1946, 1947)

Plus grand nombre de jours en rose

76 : Eddy Merckx/Bel

Les vainqueurs belges du Giro

5 > Eddy Merckx (1968, 1970, 1972, 1973 et 1974)

1 > Michel Pollentier (1977) et Johan De Muynck (1978)

Le Giro 2022

Du 6 au 29 mai 2022