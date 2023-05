Thibaut Pinot : “C’était inconcevable de ne pas m’aligner sur le Giro pour ma dernière saison”

Son amour de l’Italie

”J’ai toujours nourri un lien particulier avec l’Italie, c’est un pays qui me fascine et que j’aime depuis que je suis tout petit. C’est bien aussi quand certaines choses ne s’expliquent pas (sourire)… J’y apprécie la culture, la nature, l’authenticité de petits villages, la gastronomie. Je crois que chacun a un pays qu’il affectionne plus que les autres. Comme je suis fan de foot (NdlR : c’est un grand supporter du PSG), je supporte le Milan AC en série A. La semaine prochaine, je me réjouis déjà de suivre les demi-finales de la Ligue des Champions et le derby milanais ici en Italie. Je vais prendre le temps de bien m’installer devant la télé mercredi soir.”

Sa relation au Giro

”Il était inimaginable pour moi de disputer la dernière saison de ma carrière sans m’aligner sur le grand tour que j’affectionne le plus. C’était tout simplement inconcevable. Je n’en serai qu’à ma troisième participation et ne pas avoir découvert cette épreuve plus tôt dans ma carrière restera comme l’un de mes principaux regrets. J’ai en effet dû attendre ma huitième saison pro, en 2017, pour goûter une première fois au Giro. J’espère rattraper un peu le temps perdu, si je peux dire cela comme ça, cette année en y vivant de belles choses. Car mes émotions ont été contrastées jusqu’ici sur cette épreuve (NdlR : 4e du classement final et une victoire d’étape en 2017, abandon avec perte de connaissance en raison d’une pneumonie à la veille de l’arrivée à Rome alors qu’il occupait la 3e place au matin de la 20e étape en 2018).”

Ses ambitions sur ce Tour d’Italie

”La saison dernière, je me suis installé dans la peau de chasseur d’étape tant sur le Tour de France que lors de la Vuelta, et cela ne m’a pas réussi puisque je n’ai pas levé les bras lors de ces deux épreuves. J’ai vécu cela comme une frustration. Sur ce Giro, je veux donc me battre tous les jours pour donner le meilleur de moi-même et voir jusqu’où cela me portera au général. L’objectif numéro un reste de tenter de lever les bras mais jouer sur les deux tableaux n’est pas nécessairement incompatible. C’est en étant aux côtés des favoris en montagne que je prends du plaisir. Même si je sais que je vais perdre du temps sur les deux chronos de la première semaine, je peux tenter d’abandonner le moins de secondes possible chaque jour et voir où j’en suis à mi-course. Le général ne constituera pas une obsession comme autrefois car je n’ai pas une équipe entière articulée autour de moi, mais j’ai envie d’essayer de bien faire les choses et compte monter en puissance lors d’une dernière semaine qui sera déterminante.”

Son état de forme

”J’ai le sentiment d’être plutôt bien mais manque tout de même quelque peu de repères en montagne. Mon seul véritable test a été l’étape du Tour de Romandie se concluant au sommet de Thyon 2000 (NdlR : 2e derrière Yates). Je sais toutefois que je ne possède plus le même niveau qu’en 2019, il s’agissait sans doute là de l’apogée de ma carrière. Depuis, j’ai été victime d’une blessure au dos qui a mis beaucoup de temps à guérir et ai peut-être malmené un organisme qui me le fait payer d’une certaine manière aujourd’hui.”

Sa ferme

”Lorsque je suis en course, ma copine, mon papa et d’autres proches encore me donnent des nouvelles plusieurs fois par jour des animaux de ma ferme. Même en course, je ne les oublie pas.” Avec sa vingtaine de moutons, sa quinzaine de chèvres, ses six ânes, son cheval et ses quelques vaches vosgiennes, Thibaut Pinot étudie le projet d’ouvrir une ferme pédagogique une fois son dernier dossard décroché du maillot. Ce sera pour octobre en… Italie, sur le Tour de Lombardie.