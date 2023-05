À cinq pour faire tomber Remco Evenepoel : qui sont les autres favoris à la victoire finale au Giro 2023

À lire aussi

Roglic arrive bien préparé au Giro

Primoz Roglic – 33 ans – Jumbo-Visma

Ses forces : Primoz Roglic a prouvé au Tour de Catalogne qu’il avait les jambes pour faire trembler Remco Evenepoel. Le Slovène y a battu le Belge pour une poignée de secondes et a fait le plein de confiance. Sa préparation qui a suivi a été idéale avec sept semaines en altitude à Tenerife. Il a pour lui son expérience des grands tours avec trois victoires à la Vuelta (2019, 20 et 21), une deuxième place au Tour de France (2020) et un podium au Giro (2019). Parmi les favoris, il est celui qui est le plus habitué à gérer de gros efforts durant trois semaines.

Ses faiblesses : La poisse poursuit le Slovène. Il a abandonné au Tour de France et à la Vuelta en 2022 suite à des chutes. Sur ses quatre derniers grands tours, il n’a terminé que la Vuelta 2021. En 2020, il avait réussi à se relever de son échec sur le Tour face à Tadej Pogacar avec brio en remportant le Tour d’Espagne dans la foulée. Le nombre de contre-la-montre (3) pourrait jouer en sa défaveur face à Remco Evenepoel.

Ses ambitions : “Remporter les trois grands tours constitue mon plus beau défi”, a-t-il lancé en préface prévenant Remco Evenepoel que “les vieux sont comme le vin : meilleurs avec l’âge”. Il n’a qu’une seule ambition : gagner.

Son palmarès sur les grands tours : Trois victoires à la Vuelta (2019, 20 et 21), une deuxième place au Tour de France (2020) et une troisième place au Giro (2019).

Almeida aimerait se payer le scalp d'Evenepoel

Joao Almeida – 24 ans – UAE

Ses forces : Sa régularité pourrait faire la différence dans un Giro moins cassant qu’à l’habitude. Dans les cols, il monte à son rythme, sans jamais paniquer. “C’est ce qui me permet de tenir durant trois semaines”, dit-il. Tout le monde se souvient de ses 14 jours en rose en 2020 alors qu’il avait à peine 20 ans. Il avait craqué à la fin mais a gagné en maturité depuis. Sa forme du moment impressionne. Il a terminé sur le podium du Tour de Catalogne et de Tirreno-Adriatico.

Ses faiblesses : Il manque clairement de puissance pour pouvoir contrer les attaques des meilleurs grimpeurs quand la course se durcira. Il devra oser surprendre pour bousculer Roglic et Evenepoel. Ce n’est toutefois pas dans ses habitudes. “Je sais aussi que je risque de perdre du temps dans les chronos”, a-t-il avoué.

Ses ambitions : Après avoir dû épauler Evenepoel contre son goût il y a deux ans, le Portugais se ferait bien le scalp de son ancien équipier. “C’est chouette de pouvoir rouler face à Remco. Il est le favori avec Roglic. Ils ont l’air meilleur que moi mais trois semaines, c’est long. Je viserai le podium et on verra ce qui se passera.”

Son palmarès sur les grands tours : Quatrième et sixième du Giro (2020 et 21) et cinquième de la Vuelta (2022).

Geraint Thomas est le favori le plus expérimenté. ©AFP or licensors

Geraint Thomas – 36 ans – Ineos Grenadiers

Ses forces : Personne ne connaît mieux son corps que Geraint Thomas. Le Gallois a beau être le roi quand il s’agit de blaguer sur ses réseaux sociaux, il n’aborde jamais un grand tour pour rigoler. Son dernier Tour de France en est la meilleure preuve. Il a terminé à la troisième place en roulant à son rythme, sans jamais connaître de jour sans. Vu la difficulté annoncée, il pourrait être la force tranquille capable d’être au niveau tous les jours. Ses grosses qualités de rouleur sont un autre avantage. G est bon dans les contre-la-montre et ne se laissera pas décramponner quand le tempo augmentera dans de longues bosses.

Ses faiblesses : Depuis sa victoire au Tour de France en 2018, il n’a plus obtenu la moindre victoire probante à l’exception d’uns succès au Tour de Suisse (2022) et au Tour de Romandie (2021). Sa préparation reste une interrogation. Il fait partie de l’ancienne génération qui ne se bat pas pour les “petites victoires” et profite des courses pour faire du fond. Il n’a pas fait mieux qu’une 45e place au Tour de Catalogne et une 15e au Tour des Alpes, remporté par son équipier au Giro, Tao Geoghegan Hart.

Ses ambitions : Lors de sa conférence de presse, Thomas a annoncé qu’il serait sur un pied d’égalité avec Geoghegan Hart. Pas de hiérarchie, donc chez Ineos mais une “envie de bien faire, surtout en troisième semaine”, a dit le Gallois.

Son palmarès sur les grands tours : Victoire au Tour de France 2018 ainsi que deux podiums au Tour (2019 et 22)

Tao Geoghegan Hart sort d'une victoire au Tour des Alpes

Tao Geoghegan Hart – 28 ans – Ineos Grenadiers

Ses forces : Il est le seul ancien vainqueur au départ de ce Giro. Une victoire souvent dénigrée, faute de réelle concurrence. L’Anglais est pourtant un candidat sérieux au départ de ce Giro. Depuis le début de saison, il enchaîne les bons résultats sur des tours de moindre ampleur (deux podiums et un top 10) et vient de remporter le Tour des Alpes. Geraint Thomas dit de lui “qu’il a un kick dans le final” qui pourrait lui permettre de faire mal en fin d’étape.

Ses faiblesses : Sa victoire dans les Alpes était son premier succès depuis un long moment. Des doutes persistent quant à sa capacité d’être un leader dans un grand tour. Notamment à cause de son manque de régularité. Il risque également de perdre du temps lors des chronos. Sur le papier, il est le moins bon des favoris sur l’exercice.

Ses ambitions : Si les performances de Thomas confirment qu’il n’est pas à 100 %, il pourrait être le seul leader de l’équipe. Et avec le Gallois, De Plus, Sivakov et Arensman à ses côtés, il pourrait faire mal aux autres leaders.

Son palmarès sur les grands tours : Victoire au Giro (2020)

Vlasov pourra-t-il suivre les gros rouleurs?

Aleksandr Vlasov – 27 ans – Bora-Hansgrohe

Ses forces : Dans les forts pourcentages, Vlasov fait partie des meilleurs au monde. Dans les efforts moins roulants, le Russe pourrait tenter de bousculer les équipes des leaders. Les deux derniers grands tours qu’il a réussi à terminer l’ont vu prendre la quatrième (Giro 2021) et cinquième (Tour de France 2022) places du général. Attention à lui en troisième semaine où il a souvent fait la différence.

Ses faiblesses : Le Giro compte quelques ascensions de plus de 15 kilomètres qui conviennent moins à son profil de pur grimpeur/puncheur. On dit le parcours davantage taillé pour les rouleurs que pour les coureurs comme Vlasov. Ses résultats de début d’année ne sont pas encourageants. Ils sont liés à un changement de mentalité chez le Russe : moins de courses, plus de qualité.

Ses ambitions : “Je vise le podium”, a-t-il déclaré. Il a ajouté espérer se battre avec Evenepoel et Roglic. En cas de défaillance, il visera une victoire d’étape. Il n’a jamais gagné dans un grand tour.

Son palmarès sur les grands tours : Quatrième du Giro (2021), Cinquième du Tour de France (2022).

