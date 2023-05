Quelles ambitions pour l’équipe ?

Valerio Piva, directeur sportif de l’équipe, est clair : malgré deux coureurs dans le top 10 l’année passée, le classement général n’est pas l’objectif. “Nous voulons gagner une étape en profitant des échappées, par exemple. Nous avons une équipe équilibrée et beaucoup de qualité. Nous ne sommes pas les plus rapides au sprint ou en montagne. Il faudra donc être agressifs.”

Rota sera l'atout numéro 1 de l'équipe. ©PDV

Qui sont les leaders de cette équipe ?

Intermarché-Circus-Wanty est composée de coureurs touche-à-tout avec Lorenzo Rota en leader affirmé. “Je n’ai jamais été aussi bien, dit l’Italien. Ma préparation a été idéale et je peux commencer mon quatrième Giro avec de belles ambitions. Je ne suis pas passé loin d’une victoire d’étape l’année passée et j’espère concrétiser cet objectif lors de cette édition.”

D’autres profils pourraient aussi tenter leur chance. Comme Rein Taaramae, vainqueur d’étape en 2016, qui devra aussi jouer le rôle de mentor pour ses plus jeunes équipiers. Niccolo Bonifazzio espère aussi pouvoir profiter d’une longue échappée pour régler un sprint en petit comité. Sven Erik Bystrom attendra, lui, des étapes plus compliquées pour tenter sa chance.

Quelles sont les ambitions des trois jeunes Belges de l’équipe ?

Lauren Huys (grimpeur), Arne Marit (sprinteur) et Laurenz Rex (baroudeur) sont les trois jeunes Belges embarqués par Piva sur le Giro. Une première pour eux avec un objectif commun : arriver à Rome. “Ils doivent apprendre de ce Giro, dit le directeur sportif. Trois semaines, c’est long. On verra s’ils peuvent prendre une échappée et jouer leur carte personnelle. Leur développement est ce qui importe le plus.”