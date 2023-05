Un déménageur italien, un bleu et un lieutenant américain : zoom sur les équipiers de Primoz Roglic pour le Giro

Adepte du contrôle et de la planification à longue échéance, le staff de la formation Jumbo-Visma a vécu une préparation au Giro pour le moins chamboulée. Si Primoz Roglic a fait très forte impression sur les deux seules courses sur lesquelles il s’est aligné (victoire à Tirreno et sur le Tour de Catalogne), l’équipe néerlandaise a dû composer avec le forfait de trois coureurs initialement prévus sur ce Tour d’Italie : Kelderman, Foss et Gesink. Avant que Van Emden, remplaçant de Gesink, ne doive lui aussi laisser sa place (Covid) à Oomen… Zoom sur un effectif remanié qui tentera de mettre les Soudal Quick-Step en échec.