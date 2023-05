À lire aussi

Remco marque les esprits et prend le rose

Remco Evenepoel avait envie de briller avec son maillot de champion de Belgique du chrono avant d’enfiler la tenue rose de leader du Giro. Le Belge a réalisé un chrono de très haut vol à 55,211 km/h de moyenne. Le Brabançon a fait la différence sur les deux premiers intermédiaires (sur le plat) où il a roulé en moyenne à près de 58 km/h. Stefan Kung, spécialiste de la discipline a dit de Remco qu’il a montré “qu’il était le boss.”

Ganna le seul spécialiste capable de tenir tête à Evenepoel

Filippo Ganna rêvait d’un nouveau maillot rose. Il avait été trop fort pour Evenepoel il y a deux ans. Il n’a pas réussi à l’égaler cette année. Il est toutefois le seul à lui avoir tenu tête avec “seulement” 22 secondes de retard en fin de compte.

Roglic perd déjà 43 secondes

S’il a fait jeu égal avec Evenepoel sur la bosse finale, Roglic a perdu énormément de temps sur la première partie plate du début de tracé. Il espérait limiter la casse et peut-être même surprendre les autres favoris. Le Slovène a pris un gros coup au classement général avec 43 secondes de retard sur le Belge. Il perd également une poignée de secondes sur Almeida et Tao Geoghegan Hart.

Almeida le meilleur des outsiders

Joao Almeida a réalisé une superbe deuxième partie de contre-la-montre (3e à 29 secondes). Le Portugais limite plus que la casse et peut être considéré comme le meilleur des outsiders. Le champion national du Portugal a envoyé un signal fort aux autres candidats au podium. Jay Vine et Brandon NcNulty, deux autres membres de l’équipe UAE, sont dans le top 10. NcNulty a été le plus rapide sur la montée et portera le maillot bleu au départ de la deuxième étape.

”Je suis positivement surpris de ce que j’ai montré. Cela récompense mon travail. Mais je m’attendais à ce qu’Evenepoel gagne… mais peut-être pas avec une telle avance”, a résumé Almeida.

Tao Geoghegan Hart a également réalisé un bon chrono (4e à 40 secondes). Bonne surprise du jour vu sa faiblesse historique dans l’exercice, Aleksandr Vlasov limite la casse avec un top 10 (10e à 55 secondes).

Beaucoup ont pris un coup sur la tête

Il y a des déçus chez les outsiders. Geraint Thomas n’a, par exemple, pas presté au niveau attendu, notamment dans la bosse finale. Il semble de plus en plus probable qu’il sera au service de Tao Geoghegan Hart qui a montré un bel état de forme.

Lennard Kämna peut presque oublier ses ambitions de classement général. Idem pour les coureurs de la Bahrein qui partiront avec un gros déficit de temps par rapport aux autres favoris.

Pedersen ne croit plus au maillot rose

Mads Pedersen a pour objectif avoué le classement par points. Le maillot cyclamen semble promis au Danois. Il avait toutefois dans l’idée de réaliser un gros contre-la-montre pour espérer prendre le maillot rose grâce aux bonifications des étapes à venir. Cela risque d’être impossible vu son retard sur le premier et il l’a compris. “Je dois faire une croix sur mon objectif d’avoir le maillot rose, souffle-t-il. Je vais me concentrer sur le cyclamen. ” Rendez-vous dès dimanche pour une étape de plaine.

Un autre belge a été maillot rose durant quelques secondes

Laurens Huys a ouvert le 106e Giro. Le Belge n’avait jamais pris part à un grand tour et voyait cette opportunité comme un honneur. Il a failli vivre le cauchemar de tout coureur en contre-la-montre : voir son poursuivant, parti une minute plus tard, le dépasser. Campbell Stewart l’a repris au pied de la bosse finale. Au courage, le Belge a refait son retard pour être le premier à passer la ligne. Il a été virtuellement maillot rose… durant dix secondes. Il n’a même pas eu le temps de s’asseoir dans le “hot seat” du leader.