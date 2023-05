Evenepoel en rose au Giro : “Les écarts avec Roglic ? J’étais surtout concentré sur la victoire”

”J’avais envisagé qu’il faudrait descendre sous 21'30" pour gagner et finalement j’ai fait 21'18", donc assez proche de mon pronostic. J’ai trouvé le bon rythme et la bonne cadence dès le départ, je suis super content de cette journée. Les 43 secondes d’écart avec Roglic ? Je n’étais pas concentré là-dessus mais sur la victoire d’étape et elle est là donc c’est mission accomplie.”

Et pour la suite ? “On va essayer d’éviter les problèmes durant la première semaine et économiser de l’énergie jusqu’au deuxième contre-la-montre, sur l’étape 9. On va probablement garder le maillot jusqu’à l’étape 4 puis voir s’il y a une opportunité de l’offrir à un baroudeur.”

Avis aux amateurs…