Deux valeurs sûres pour bousculer la hiérarchie

Jack Haig sera le patron de la Bahrain-Victorius sur le papier. L'Australien de 29 ans roule à un très bon niveau ces derniers mois. Il grimpe et roule bien et aura pour objectif de tenir avec les meilleurs. "Nous adapterons notre stratégie au jour le jour. Plusieurs de nos coureurs arrivent en bonne forme", dit le directeur sportif Gorazd Štangelj.

Ce qui laisse penser que Damiano Caruso pourrait avoir sa chance. Le vétéran italien (35 ans) doit être le bras droit de Haig mais aura envie de se montrer sur ses terres où il a déjà fini deuxième du général en 2021. Avec Santiago Buitrago et Edoardo Zambanini comme lieutenant, ils seront bien accompagnés.

Les grandes promesses veulent prouver leur valeur

Lennard Kämna a annoncé vouloir prouver qu'il peut être un coureur de classement général. L'Allemand de 26 ans dit "ne jamais avoir été aussi bon." Il est co-leader avec Vlasov. Sans défaillance du Russe, il y a fort à parier qu'il devra se contenter d'un rôle de l'ombre.

Jay Vine est dans un rôle similaire. Officiellement co-leader de UAE, l'Australien de 27 ans espère avoir une vraie chance de briller après avoir explosé aux yeux du grand public à la Vuelta en 2022. Il grimpe très bien et a travaillé son contre-la-montre. Pourra-t-il avoir la régularité nécessaire pour jouer le classement général aux dépens de son équipier Joao Almeida ?

Thymen Arensman est, lui, officiellement l'équipier numéro 1 du duo Tao Geoghegan Hart-Geraint Thomas. Le Néerlandais, que G déclare "bourré de talent", est capable de rouler fort et de grimper vite. Son équipe le considère encore trop tendre - il a 23 ans - pour être le vrai patron mais il aura envie de montrer les dents.

Des surprises ou des chasseurs d’étape ?

Rigoberto Uran est le leader d'EF Education First. Le Colombien a une grosse expérience forte de dix top 10 sur les grands tours. Il faudra toutefois surveiller son équipier Hugh Carthy. Quand la pente s'élève, peu sont capables de suivre le longiligne Anglais. Son tempérament offensif pourrait surprendre les équipes les plus organisées.

Et que penser du Français Thibaut Pinot ? " Sur ce Giro, je veux me battre tous les jours pour donner le meilleur de moi-même et voir jusqu'où cela me portera." Il vise aussi une victoire d'étape mais rêve d'un beau classement pour son dernier Giro.