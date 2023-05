Le coup de force de Remco au Giro : “Je ne m’attendais pas à de tels écarts”

Dans son maillot de champion de Belgique, Remco Evenepoel a écrasé le contre-la-montre.

De l’énergie, le champion de Belgique de la discipline en avait à revendre et dès le premier pointage intermédiaire, il avait mis tous ses adversaires à distance respectable. Au final, il a laissé Filippo Ganna, le champion du monde de l’exercice, à 0:22 et a collé 43 secondes à Primoz Roglic, pourtant sacré aux Jeux olympiques de Tokyo. “Je savais que j’étais prêt mais je ne m’attendais pas à creuser de tels écarts, dit-il après avoir enfilé le maillot rose au-dessus de l’arc-en-ciel. Je suis évidemment très heureux de cela. Mais rien, absolument, rien n’est joué. On n’est qu’au tout début de la course.”

guillement "Garder le maillot du début à la fin n’est pas le but. J’aimerais le céder, oui."

Premier maillot rose belge depuis Rik Verbrugghe, qui avait aussi gagné le chrono initial en 2001, Evenepoel se dit ravi et honoré de porter un tel maillot distinctif. “Ce n’était, pourtant, pas mon objectif. Je ne voulais pas spécialement gagner l’étape, mais remporter le Giro dans trois semaines. C’est un extra et je suis évidemment très content.” Mais quand un confrère italien lui rappela que Gianni Bugno l’avait porté durant tout le Giro 1990, il ne cacha pas son envie de s’en… débarrasser durant quelques jours afin que ses équipiers n’aient pas à contrôler la course durant vingt jours. “Garder le maillot du début à la fin n’est pas le but. J’aimerais le céder, oui. Quand ? Peut-être lors de la 4e étape vers Lago Laceno. Ce sera déjà de la montagne et il pourrait bien y avoir une échappée. Oui, mardi, ça me semble bien”, conclut-il.

Reste à voir si ce n’est pas plutôt lui qui va remettre une couche ce jour-là. Dans sa forme actuelle…