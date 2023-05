”Le chrono parfait”, “Un présage pour les 20 prochains jours”, “Stratosphérique” : la presse européenne convaincue par Remco Evenepoel au Giro

Si ce premier succès d’étape a été largement commenté en Belgique, c’est également le cas dans le reste de l’Europe. La presse européenne dans son ensemble est restée bouche bée devant une telle prestation du champion du monde.

En Italie tout d’abord, La Gazzetta dello Sport a utilisé des mots forts pour décrire la prestation de notre compatriote : “Élégant, puissant et immédiatement à l’aise sur le magnifique parcours de contre-la-montre. Evenepoel n’a pas compté et s’est directement emparé du maillot rose de la 106e édition du Giro.”

Pour le journal sportif italien, “l’issue de la 1re étape n’était déjà plus remise en question après le premier pointage intermédiaire. Par la suite, Evenepoel avait le sourire et le visage serein et détendu de quelqu’un qui sait qu’il a couru un contre-la-montre parfait.”

Du côté du Corriere dello Sport, on estime déjà que la domination d’Evenepoel pourrait être écrasante sur ce Giro, alors qu’il reste encore 20 étapes à parcourir : “La forme étincelante de Liège-Bastogne-Liège il y a deux semaines est intacte. Cette victoire sonne presque comme un présage pour les 20 prochains jours.”

L’Équipe a peur pour le suspense

En France, le journal L’Équipe craint déjà pour la suite du Tour d’Italie, tellement la domination d’Evenepoel sautait aux yeux : “Le champion du monde a impressionné avec une prestation monumentale. Il était bien sûr attendu et il n’a pas déçu. Mais que les écarts soient si importants, était encore plus surprenant.” Le quotidien français estime qu’on “n’a pas vu la concurrence. Ce n’est pas que Roglic fasse un mauvais chrono, mais il n’y a rien à faire face à cet Evenepoel.”

Même son de cloche dans la presse néerlandaise et plus particulièrement le Telegraaf pour qui “un Evenepoel suprême a immédiatement porté un coup de massue au Giro”.

”Les supporters locaux rêvaient d’une victoire de Filippo Ganna, qui rêvait de revêtir le maillot rose. Mais il n’y est pas parvenu car Evenepoel a voulu frapper un grand coup dès le premier jour”, a expliqué de son côté le quotidien espagnol Marca.

Le journal AS parle d’un “contre-la-montre stratosphérique” de la part du Belge. “Quel retour pour Remco sur le Giro. Un succès qui témoigne d’une véritable barbarie. Evenepoel a été le seul capable d’atteindre une vitesse moyenne de 55 km/h : sauvage.”

Et le journal espagnol de prédire la suite du Giro : “La bataille sera longue, mais Remco a déjà porté le premier coup. Et celui qui frappe le premier, frappe deux fois…”