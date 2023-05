Le danger pour Evenepoel sur le Giro 2023 pourrait être Almeida plus que Roglic

À lire aussi

Almeida fait la bonne opération

La grimace de Geoghegan Hart est certainement aussi une réaction à l’état de forme de la concurrence et notamment de João Almeida. Le Portugais a été, en dehors de Remco, le plus impressionnant des candidats à la victoire finale. Par son aisance autant que par son chrono sur le plat et dans la bosse. Il fait partie des meilleurs sur la fin du chrono.

Le champion du Portugal a terminé le contre-la-montre à la troisième place à 29 secondes d’Evenepoel. Le Belge a fait figure d’ovni. Dans le cas d’Almeida, on parlera de gain de temps sur le reste de la concurrence : 11 secondes sur Geoghegan Hart, 14 sur Roglic, 26 sur Thomas et Vlasov.

J'ai mieux rouler que ce à quoi je m'attendais."

Il fait la bonne opération du jour pour le podium. “Je réalise une meilleure prestation que ce à quoi je m’attendais, dit Almeida. Je suis même un peu surpris de mon chrono. Un début positif est important. Cela permet de rentrer dans la course et d’être dans les meilleures conditions. ”

Deuxième bonne nouvelle, outre la qualité de ses jambes, ses deux principaux lieutenants en montagne terminent dans le top 10. Jay Vine est septième, Brandon NcNulty est huitième et maillot bleu. Preuve qu’il faudra compter sur le bloc UAE sur ce Giro.

“J’ai de bonnes jambes et ce top 10 me fait plaisir”, dit NcNulty. “J’aimerais jouer ma carte personnelle mais je suis aussi là pour protéger mes leaders. ”

Roglic refuse de paniquer

L’ambiance était-elle aussi positive dans le bus de la Jumbo-Visma ? L’heure n’était en tout cas pas à la panique. Les derniers jours ont été chaotiques avec des forfaits en cascade pour cause de Covid et la formation néerlandaise espérait surtout ne pas vivre une nouvelle tuile. Job done malgré un résultat plus que mitigé.

J'avais de bonnes jambes."

Primoz Roglic avait d’ailleurs le sourire après la course. “C’était dur mais j’avais de bonnes jambes, a-t-il lancé alors qu’il était encore sur son vélo. J’ai fait mon maximum. ”

Au moment d’aborder l’écart avec Remco Evenepoel et les 43 secondes qui les séparent, le Slovène a souri, lancé un “il reste 20 étapes” et mis fin à l’interview. Il a, par après, ajouté qu’il avait connu un tel scénario avec Ganna à Tirreno-Adriatico. Il avait refait un retard d’une minute. Le positivisme est de mise mais Roglic ne doit toutefois pas oublier qu’Evenepoel grimpe largement mieux que l’Italien.