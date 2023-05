Entre Teramo et San Salvo, sur les 202 kilomètres de la 2e étape, le Brabançon va pouvoir profiter de cette première journée avec le paletot de leader du classement général.

Et pour ce faire, l’équipe Soudal-Quick Step n’a pas fait les choses à moitié puisqu’un vélo avec un guidon rose a été préparé pour Evenepoel.

Rayonnant au départ, Evenepoel affichait fièrement son beau maillot rose.

Evenepoel en rose au départ de la 2e étape du Giro à Teramo.

Comme l’étape est promise aux sprinteurs, le champion du monde et ses équipiers de Soudal-Quick Step devraient passer une journée plutôt calme au sein du peloton. Le tout, sous le soleil des Abruzzes et le long de la côte adriatique. Que demander de plus !

Evenepoel lors de la 2e étape du Giro entre Teramo et San Salvo. ©AFP or licensors