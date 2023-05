La délivrance pour Michaël Matthews et l’apparition de la pluie

Cette deuxième journée en ligne du Tour d’Italie s’est conclue au sprint, ce lundi, à Melfi. Mais pas avec un peloton largement représenté comme dimanche, quand Jonathan Milan s’était imposé. Cette fois, la meute a été largement écrémée par le tempo dans les deux difficultés de troisième et quatrième catégorie dans la dernière partie de cette journée marquée par l’apparition de la pluie.

Dans un premier temps distancé dans ces ascensions, l’ancien champion du monde Mads Pedersen a pu être ramené à l’avant par ses coéquipiers de Trek-Segafredo, qui l’ont ensuite emmené dans la dernière ligne droite. Mais le Danois a été remonté par l’Australien Michaël Matthews, qui retrouve la victoire après de longs mois, puisque son dernier succès avait été décroché l’été dernier, à Mende, sur la quatorzième étape du Tour de France. Une véritable délivrance pour celui qui avait dû faire l’impasse sur Milan-Sanremo à cause d’une contamination au Covid en début de saison. “Sur ce Giro, je voulais simplement prendre du plaisir, faire du vélo avec mes coéquipiers, et voilà que je retrouve la victoire”, jubile Bling Bling Matthews.

La victoire de Matthews devant Pedersen.

La première partie de cette journée avait été animée par une échappée de deux coureurs, deux coéquipiers de la formation Corratec-Selle Italia : le Serbe Veljko Stojnic et l’Italien Alexander Konychev. Ce dernier a la particularité d’être le fils de l’ancien pro russe Dimitri Konychev, ancien vainqueur du Grand Prix de Wallonie ou de… quatre étapes du Tour d’Italie.

Evenepoel évite les chutes mais son coéquipier Serry est tombé

Dans ce peloton réduit qui filait à toute allure vers l’arrivée, dans des portions descendantes, il y a eu plusieurs chutes. Comme dimanche, Remco Evenepoel, idéalement placé à l’avant par ses coéquipiers, a évité les gamelles. Son coéquipier Pieter Serry a eu moins de réussite : il s’est retrouvé au sol dans le final. “C’est tombé devant moi, c’était super glissant et dangereux”, a-t-il déclaré. “Mais heureusement, je n’ai rien de grave.”

Evenepoel a pris trois secondes de bonification

Si Remco Evenepoel a marqué les esprits avec sa domination du contre-la-montre, samedi, prenant déjà une belle avance, il n’oublie pas que sur une épreuve par étapes, chaque seconde compte. Bien placé à l’avant du peloton réduit, usé par les deux montées de la fin de cette étape, il n’a pas hésité à faire le sprint intermédiaire situé à Rapolla, à dix bornes de l’arrivée. Il l’a remporté devant Primoz Roglic, qui avait été lancé par son coéquipier Koen Bouwman. “J’avais vu que Roglic était juste derrière moi à l’approche de ce sprint, cela ne m’a pas demandé trop d’énergie de le faire”, a raconté le Belge au sujet de ses trois secondes de bonification glanées. Soit une de plus que le Slovène et trois de plus que ses autres adversaires.

Thibaut Pinot veut un maillot

Pour son dernier Tour d’Italie, Thibaut Pinot a envie de se faire plaisir. Il n’a pas hésité à sprinter dans les deux ascensions de la journée. Il a pris trois points dans l’ascension de Valico La Croce, après en avoir pris neuf au Valico dei Laghi di Monticchio. Ce qui lui permet d’être en tête du classement de la montagne : il a détrôné son jeune compatriote Paul Lapeira.