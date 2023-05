Giro 2023: Remco et l’histoire de la seconde, de l’œuf et de la chanson

guillement "Pas le sprint le plus dur de ma vie."

La blague passée, il a dû se concentrer pour éviter toute mauvaise surprise dans une étape qui a vu Pieter Serry, son équipier, aller au sol, heureusement sans gravité. Il se montra d’autant plus vigilant que la pluie avait rendu le final dangereux. “Je connaissais la fin de l’étape, je l’avais repérée et je savais qu’il y avait une descente sinueuse. Je suis, donc, resté très prudent.” Et quand il franchit la ligne d’arrivée à la 15e place, après un sprint remporté par Michael Matthews, il put se satisfaire d’avoir pris encore une seconde à Primoz Roglic. C’est que les deux rivaux décidèrent de se tirer la bourre lors d’un sprint intermédiaire placé à dix bornes de l’arrivée à Melfi. “Comme la route était mouillée et que l’on voulait éviter les chutes, nous étions en tête du peloton. À la radio, mon directeur sportif m’a dit de me tenir prêt à réagir en cas d’attaque de Primoz. Du coup, j’ai accéléré, on a sprinté et c’est moi qui ai gagné, lança-t-il après avoir pris les trois secondes de bonification, pour deux au Slovène, désormais à 0:44 au classement général. Je vous rassure : ça ne m’a pas coûté beaucoup d’énergie. Ce n’était pas le sprint le plus dur de ma vie. C’est toujours mieux de prendre du temps que d’en perdre.”

Remco Evenepoel n’est plus certain de vouloir lâcher son maillot ce mardi au Lago Laceno. “Si je serai en rose après l’étape ? C’est du 50-50", répondit-il, n’excluant pas que son équipe ait peut-être même envie de s’imposer.

Pendant que Remco savoure les instants passés en rose, l’engouement gagne la Belgique. Une radio flamande a même composé une chanson en son honneur : Remco perché ti amo. “En Belgique, on devient vite fou, sourit-il, avant de préciser : Je suis superstitieux. Donc, je ne préfère pas l’écouter pour le moment.”