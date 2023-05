Sans surprise, Evenepoel a laissé filer son maillot rose

Pour viser un Grand Tour, il faut savoir économiser ses forces, en garder sous la pédale pour avoir le plus de fraîcheur possible en fin d’épreuve, dans la troisième semaine. Pour le leader, mais aussi pour ses coéquipiers. Comme il l’avait annoncé, Remco Evenepoel a donc abandonné, provisoirement, il l’espère, son joli maillot rose. Son équipe Soudal-Quick Step a laissé filer une échappée, tout en la contrôlant, pour qu’elle ne prenne pas trop d’avance. Notamment le jeune Norvégien Andreas Leknessund, nouveau maillot rose, vingt-septième, l’an passé, du Tour de France, ancien lauréat de l’Arctic Race of Norway et ancien champion d’Europe espoirs du contre-la-montre. La situation reste parfaitement sous contrôle, car il n’a que 28 secondes d’avance sur le champion du monde. Le but était aussi que Remco Evenepoel ne soit plus porteur du maillot blanc de meilleur jeune, afin de ne plus devoir aller sur le podium après les étapes et arriver plus tôt à son hôtel.

Evenepoel esseulé dans le final

L’information du jour, c’est que Remco Evenepoel n’avait plus de coéquipier avec lui dans les derniers kilomètres de l’étape, dans l’ascension de deuxième catégorie, le Colle Molella, dont le sommet était situé juste avant l’arrivée. Les Ineos-Grenadiers ont d’ailleurs voulu profiter de la situation en imprimant le tempo en tête de peloton. Est-ce inquiétant, était-ce un jour sans ou ses coéquipiers ont-ils reçu l’autorisation de lever le pied après le travail effectué ces derniers jours ?

Premier succès sur un Grand Tour pour Aurélien Paret-Peintre

Âgé de 27 ans, Aurélien Paret-Peintre a remporté son premier succès sur un Grand Tour. Et son premier succès au niveau World Tour, lui qui n’avait pour l’instant gagné que le Grand Prix de la Marseillaise et une étape du Tour des Alpes Maritimes et du Var. Il s’est montré le plus résistant dans la bonne échappée du jour, partie après 90 des 175 kilomètres en compagnie de Nicola Conci, Vincenzo Albanese, Warren Barguil, Amanuel Ghebreigzabhier, Tom Skujins et Andreas Leknessund. Dans le final, le Français n’avait plus que le Norvégien avec lui et l’a devancé à l’arrivée, tandis que son ultime compagnon de fugue a récolté le maillot rose de leader.

Andreas Leknessund et Aurelien Paret-Peintre ont été les plus costauds de l'échappée du jour.

Pinot a défendu son maillot de meilleur grimpeur

Le Français Thibaut Pinot tient à son maillot de meilleur grimpeur, décroché lundi. Il a pris soin de prendre le maximum de points (18) sur la première difficulté, le Passo delle Crocelle. Ce qui lui permet de garder sa tunique un jour de plus.

Le premier abandon : Paul Lapeira

Il y a eu un premier abandon sur le Giro : le Tour d’Italie du jeune coureur français Paul Lapeira a tourné court. Il avait pourtant bien commencé pour ce représentant de la formation AG2R-Citroën, avec une échappée, dimanche, et la prise du maillot du maillot de meilleur grimpeur. Mais il a quitté l’épreuve en cours d’étape ce mardi. “Il présente un syndrome pseudo-grippal”, indique le staff médical de son équipe.