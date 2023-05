La chronique de Mathieu Istace : Remco ou l’art de bien s’entourer

À lire aussi

Pour aller chercher un deuxième grand tour, il sait qu’il devra s’appuyer sur la force d’un collectif comme ce fut le cas lors de la dernière Vuelta. Au niveau purement sportif, le champion du monde a parfaitement su s’entourer pour préparer ce Giro. Il y est présent avec les hommes qu’il voulait avoir à ses côtés et comme dans tous les secteurs d’activité, si vos collègues croient en vous, le taux de productivité et de rentabilité sera plus élevé.

"Dans sa communication, Remco utilise le 'nous' plutôt que le 'je'."

Bien encadré, Remco sait que tous les membres du Wolfpack vont se décarcasser pour lui tout au long de ces trois semaines pour emmener la meute vers les sommets et surtout vers le maillot rose à Rome. Même si le chemin vers la victoire finale sur ce Giro est encore très long, on peut constater que le citoyen d’honneur de Schepdael a aussi pris en maturité ces derniers temps. Cela rejaillit sur ses performances bien sûr et par le respect qu’il impose au reste du peloton.

Dans sa communication, l’homme a évolué et réalise quasi un sans-faute depuis de nombreux mois (sans pour autant envoyer des messages aseptisés). Quand il a quelque chose à dire, il le dit toujours mais avec plus de finesse. La preuve une nouvelle fois qu’il a aussi su s’entourer des bonnes personnes dans ce domaine (l’attaché de presse de l’équipe, Phil Lowe, veille au grain) et qu’il a appris de ses erreurs.

Et puis, je m’en voudrais de ne pas évoquer l’académie REV qui a donné ses premiers entraînements aux jeunes des quartiers au cœur de la capitale ce dimanche. Accompagné notamment de Patrick Evenepoel (le père de Remco), Jean-François Lenvain, le coordinateur du projet, met tout en œuvre pour que des jeunes n’ayant pas accès à la pratique du vélo puissent devenir, si pas des futurs Remco, à tout le moins des fans de vélo. Dans ces projets sociaux, Remco a, là aussi, su bien s’entourer et, dans ces cas-là, on ne parle plus de rentabilité et de productivité mais bel et bien de partage, ce qui rend le défi d’autant plus beau.