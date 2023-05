Groves chute puis dit merci à la DSM pour s’imposer lors de la cinquième étape du Giro

La Soudal Quick-Step et les Ineos Grenadiers ont joué le jeu en ne poussant pas outre mesure après la chute pour permettre un retour des favoris au sprint final. Un cadeau bienvenu mais qui n’a pas été reçu sans douleur par le sprinteur d’Alpecin-Deceuninck. “Mes équipiers ont travaillé dur pour me ramener, explique-t-il. Ensuite, plus rien n’était bien organisé et on a perdu le contact.”

Pour conserver une chance de gagner, il s’est intégré dans le train de la DSM et a lancé son sprint tôt grâce au vent de dos et tout à droite de la toute. Ainsi, il bloquait Mads Pedersen de le déborder et forçait les autres à passer sur la ligne blanche très glissante du milieu de la route. Robbie McEwen, consultant et ancien sprinteur, soulignait l’intelligence de son compatriote. Le final a été entaché d’une chute de Mark Cavendish (5e) juste avant la ligne.