Victoire de Groves

La pluie n’a pas pu stopper Kaden Groves (Alpecin-Deceuninck). L’Australien s’est imposé dans cette cinquième étape dans un sprint sous la pluie. Il a été parfaitement emmené par son équipe et a réglé le sprint avec une belle avance sur ses opposants.

Le sprint a été marqué par une grosse chute. Mark Cavendish a franchi la ligne d’arrivée au sol après avoir touché une roue. Le champion d’Angleterre a fait tomber d’autres coureurs. Point positif pour lui, il finit quand même à la cinquième place.

Evenepoel n'a pas passé une bonne journée. ©BELGA

Une chute dans le dernier virage… puis une chute d’Evenepoel

À 7 kilomètres de l’arrivée, une bonne partie du peloton a chuté. Primoz Roglic faisait partie des coureurs au sol. Il a terminé avec le vélo d’un équipier. Il a dû rouler très fort, à l’instar du maillot rose Andreas Leknessund, pour revenir sur le peloton et ne pas perdre de temps.. Fernando Gaviria et Pascal Ackermann étaient impliqués et n’ont pas pu revenir pour disputer le sprint.

Remco Evenepoel pensait que sa journée ne pouvait plus se compliquer après avoir évité la chute de fin de parcours. Il a toutefois chuté pour la deuxième fois de la journée dans les trois derniers kilomètres. Il ne perd pas de temps au classement général mais sa chute inquiète. Elle est arrivée dans une ligne droite à cause d’un manque d’attention. Il a voulu éviter un autre coureur et a été déséquilibré. Evenepoel semblait énervé. Il a terminé en roue libre en train d’expliquer sa chute à son directeur sportif. Il ne semblait pas touché autre mesure.

À lire aussi

L’histoire de Remco et du chien

Remco Evenepoel aurait pu perdre le Giro sur sa mauvaise chute à 150 kilomètres de la fin. Heureusement, plus de peur que de mal pour le Belge. Il est resté longuement au sol avant de recevoir un nouveau vélo et de profiter du travail de ses équipiers pour rapidement recoller au peloton. Il lui a fallu quelques minutes pour se remettre de ses émotions et faire signe à la caméra d’un pouce levé. Il a poursuivi l’étape sans grand tracas.

La chute est liée à un chien qui a traversé la route et forcé le peloton à se rabattre d’un coup vers la droite. Un équipier de Remco n’a pu l’éviter et s’est retrouvé au sol entraînant son leader.

Et celle de Remco et du voleur de bidon

Une autre image n’a pas échappé à la toile. Alors que Remco Evenepoel est encore au sol, entouré par le staff et ses équipiers, un spectateur a été filmé en train de piquer un bidon au champion du monde. Patrick Evenepoel, le père du coureur, a retweeté la vidéo du voleur avec “Sans gêne” en guise de commentaire.

Pinot conforte son maillot bleu

Thibaut Pinot a profité de la proximité de la première montée répertoriée pour prendre l’échappée et grappiller 9 points pour le maillot de meilleur grimpeur. Le Français, porteur de la tunique depuis deux jours a affirmé qu’il n’en faisait pas un objectif. Son attitude du jour a quelque peu infirmé ses propos.

Il a d’ailleurs été chercher le petit point qu’avaient laissé les échappés sur la dernière difficulté du jour. Pinot n’en faisait plus partie. À 157 km de la fin et son maillot assuré, il a laissé ses compagnons continuer sans lui pour finir l’étape dans le peloton. Durant sa courte échappée, il s’est fait une petite frayeur, manquant de tomber suite à une chute de deux compagnons d’échappée.

Qui reprendra le bleu à Pinot?

Deux abandons sur la ligne de départ

Deux coureurs n’ont pas pris part à cette cinquième étape. Rémy Rochas (Cofidis) et Valerio Conti (Corratec-Selle Italia) ont abandonné avant même le début de la course. Le Français est malade est se sentait trop faible pour continuer. L’Italien souffre, lui, d’une fracture de la hanche due à une chute.