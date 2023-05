Giro 2023: quelle est cette boisson que boit Remco après les étapes ?

Mercredi encore, alors qu’il était encore secoué par ses deux chutes, le champion du monde eut la lucidité d’avaler ce liquide d’une traite comme certains boivent un limoncello en fin de soirée. Cette substance est utilisée depuis quelques années par certaines équipes, comme les Ineos Grenadiers et les Jumbo-Visma. Son nom ? KE1 Ketone Aid. Il s’agit d’un complément alimentaire. En fait, c’est une boisson à base de cétones synthétiques. Ceux-ci constituent un carburant supplémentaire pour les muscles en dehors des glucides et des lipides. Ils donnent surtout un surplus d’énergie et favorisent la récupération.

Amélioration des performances jusqu’à 15 %

Selon une étude menée par l’Université de Louvain (KUL), ils pourraient améliorer les performances de 3 à 15 % mais n’auraient un effet bénéfique que lorsqu’ils sont ingurgités après l’effort. Utilisés pendant celui-ci, leurs effets seraient tout simplement nuls. Autre avantage : ils favorisaient un bon sommeil.

Cette substance contribue à la production du sang capillaire. Or, plus il y a de capillaires sanguins (NdlR : à savoir, les vaisseaux sanguins les plus fins), plus ça augmente l’apport de sang et d’oxygène vers les muscles.

S’ils sont autorisés par l’AMA, ces cétones sont déconseillées par l’UCI. Celle-ci a d’ailleurs commandé en septembre 2021 une étude sur cette substance. Selon le quotidien français Ouest-France, les résultats devraient enfin être connus cet été. De son côté, le MPCC (le Mouvement pour un cyclisme crédible), dont fait partie l’équipe Lotto Dstny, s’est engagé à ne pas utiliser ces fameuses cétones.

Si Evenepoel en boit, c’est aussi parce que Ketone Aid, le nom de la boisson, est un sponsor de Soudal Quick-Step. Le prix du flacon tel qu’il est consommé par le champion du monde est très élevé. Des packs promotionnels à plus de 80 euros (90 dollars) pour trois flacons sont en vente sur le site américain de la marque. Selon un médecin actif dans le peloton professionnel, les équipes du top mondial consacreraient jusqu’à 100 000 euros par an à l’achat de ce produit.

Des petites bouteilles de la formule la moins concentrée sont également disponibles au prix de 40 euros les six unités. Elles ne sont donc pas à la portée de tous les cyclistes amateurs.