La chronique d’Axel Merckx : “Remco Evenepoel sait que la deuxième chute est de sa faute”

On n’a pas exactement vu comment Remco Evenepoel a chuté en début d’étape mais c’est lié à l’arrivée d’un chien sur le parcours. Cela n’a rien d’exceptionnel mais il ne peut absolument rien y faire. La deuxième chute, par contre, est à 100 % de sa faute. Je pense qu’il en est conscient. Il regarde du mauvais côté. La règle c’est : tu tournes à droite, tu regardes à droite. Il a regardé à gauche. On peut parler d’un manque d’expérience mais j’y vois plus une faute d’inattention. L’étape a été éprouvante, il était soulagé d’être arrivé aux trois kilomètres.

Deux chutes, c’est beaucoup

C’est toujours ennuyant qu’il soit tombé si tôt dans le Giro car même si ce n’est pas grave, les plaies et hématomes peuvent devenir de gênes. On verra comment il réagit dès jeudi dans une étape dangereuse et dans les cols de vendredi. Il n’est pas le premier favori qui tombe dans un grand tour. Cela fait partie du métier. Tu tombes, tu te relèves. Tu n’as pas le temps de tergiverser quand tu es cycliste. Ce qui m’ennuie plus c’est qu’il est tombé deux fois en un jour. Mentalement, ce n’est pas facile.

À lire aussi

Il est tombé à la Vuelta en 2022 et cela ne l’a pas empêché de gagner au final. Il doit passer par là car au Tour de France, c’est encore largement pire. La première semaine, personne ne freine, c’est une guerre des centimètres et ça frotte tout le temps. Le Tour est plus casse-gueule que le Giro et la Vuelta. Remco est malin d’y faire ses classes.

Récupérer le rose pour le lâcher

Je l’avais pourtant trouvé très attentif sur les étapes précédentes. Il était devant, bien entouré par son équipe. Il imposait sa présence dans le peloton avec son équipe. On le sentait sur la vague positive de son superbe chrono. Il fera encore la différence dimanche dans le long contre-la-montre. Je n’imagine pas un autre scénario.

Il devrait récupérer le maillot rose dimanche mais je ne serais pas étonné qu’il laisse une échappée le lui reprendre pour être plus tranquille. Vu la difficulté de la troisième semaine, l’heure quotidienne gagnée à éviter tous les protocoles du leader pourraient peser en fin de Giro. Mais peu importe qu’il ait le rose ou pas, il est le favori et portera le poids de la course.