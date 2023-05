Remco Evenepoel et Wout van Aert feront le chrono et la course en ligne aux Mondiaux de Glasgow cet été

Sven Vanthourenhout a effectué un voyage éclair sur le Giro. Arrivé ce jeudi matin, le sélectionneur national ne sera finalement resté qu’une journée en Italie. Mais il a eu le temps de prendre des nouvelles de Remco Evenepoel et de constater, comme tout le monde, que le champion du monde va bien. “C’est normal que je sois ici pour voir le porteur du maillot arc-en-ciel. Je suis fier de Remco et qu’il soit le grand favori à la victoire, nous expliqua-t-il avant l’étape. Je le trouve plus fort encore que l’an passé quand il a réussi le doublé Vuelta-Mondial. Dans la tête, il a franchi un nouveau palier. Il a gagné en confiance et c’est très important pour gérer une course de trois semaines. En remportant Liège-Bastogne-Liège, il est également devenu plus serein pour aborder ce Giro. Je suis curieux de le voir dans les prochains jours.”