Thomas De Gendt se confie un an après sa victoire à Naples : “Mes victoires sur le Giro ? Je sens encore la brûlure dans mes poumons”

Le coureur de Lotto-Dstny suivra le Giro de cette année à distance. “Je n’ai pas de wi-fi”, dit-il. Calp, en Espagne, où il est arrivé en début de semaine, a visiblement fait un saut dans le passé. Pas grave pour le baroudeur qui ne regardera donc pas l’étape de ce jeudi qui se conclut à Naples, terre de victoire pour le Belge sur le Giro 2022.

S’asseoir devant son écran lui aurait certainement fait un pincement au cœur. Son équipe a décidé de faire l’impasse sur un Tour d’Italie 2023 pourtant taillé pour ses qualités. “Oui, c’est dommage car j’avais déjà coché des étapes qui me plaisaient mais il est difficile de critiquer la direction de l’équipe. Nous devons avoir des coureurs frais sur les courses qui peuvent nous rapporter des points pour remonter en World Tour. Le bon week-end d’Arnaud (De Lie, vainqueur du Grand Prix du Morbihan et deuxième du Tro Bron Léon) nous rapporte plus de points que ce que nous aurions pu gagner sur trois semaines de Giro. ”

Vous allez quand même essayer de vous brancher à une télévision ?

“Je suivrai principalement sur Twitter. Si je mets la télévision sur le téléphone, je vais vite tomber à court de 4G. ” (rires)

guillement J'espère qu'on ne dira pas 'Remco a gagné, mais...'"

Pensez-vous qu’on aura droit à un maillot rose belge au terme des trois semaines ?

“Je serai supporter de Remco et des autres Belges à distance. J’espère surtout qu’il n’y aura pas d’abandon d’un favori. Regardez ce qui a été dit après la Vuelta et Liège-Bastogne-Liège. "Remco a gagné, mais…" J’espère qu’on ne pourra plus ajouter ce "mais" en fin de phrase. ”

De Gendt était soulagé d'avoir gagné. ©© Cor Vos Fotopersburo-Video ENG Postbus 210 3190 AE Hoogvliet Nederland 0653119028 -www.corvospro.com fotodesk@corvospro.com

Jeudi, les coureurs arrivent à Naples. Pour beaucoup, cette étape que vous gagnez dans cette même ville en 2022 était une masterclass en termes d’échappée. C’est également votre avis ?

“Oui car j’ai gagné avec d’autres qualités que d’habitude. J’ai souvent fait la différence en pédalant fort pour partir et finir seul. Je me suis toutefois rendu compte que je n’étais pas le meilleur du gros groupe d’échappés du jour. Il y avait Mauro Schmid, Mathieu van der Poel et Biniam Girmay. Je ne pouvais pas gagner la course juste à la pédale. ”

Il fallait donc les piéger…

“Être malin, oui. Nous savions que tout le monde allait surveiller le trio. La première attaque de van der Poel nous a fait du mal mais nous avons recollé. J’ai vu que tout le monde était cuit de la poursuite et on a décidé d’attaquer avec Harm Vanhoucke car tout le monde surveillait les trois favoris. C’était notre chance. ”

Le but était de jouer votre carte ou la sienne ?

“Je roulais pour lui pour qu’il soit plus tranquille dans le groupe de tête et en tablant sur une accélération de loin. J’ai réussi à garder une bonne distance avec le peloton et la poursuite mais il a fallu rouler fort. ”

Et votre coéquipier n’a jamais réussi à faire la différence…

“À six kilomètres de la fin, il était trop tard pour lui. Je me sentais bien et je lui ai dit de rouler à bloc pour m’emmener au sprint. Si je poussais mes watts habituels, j’étais certain de gagner. Je sentais que même dans ma roue, les deux autres échappés (NdlR : Gabburo et Arcas) avaient du mal. C’était une étape très fatigante, comme je les aime. On n’a jamais pu lever le pied. Ça a joué en ma faveur. ”

Vous avez dit que cette victoire était un soulagement. Pourquoi ?

“Je sortais de dix-huit mois difficiles. Je n’arrivais pas à garder ma motivation, à m’entraîner comme il le fallait. Le Covid, les restrictions, les périodes de maladie, ça m’a pesé. Avant le Giro, je n’étais pas bien. Il a fallu que la compétition commence pour retrouver mes jambes. ”

De Gendt a gagné avec près d'une minute d'avance sur la concurrence sur le Stelvio. ©Photonews

Cette victoire est arrivée dix ans après celle au sommet du Stelvio lors de l’avant-dernière étape du Giro de 2012. Ces deux victoires avaient des goûts différents ?

“J’étais tout aussi heureux mais à des niveaux totalement opposés. Au sommet du Stelvio, j’avais l’impression que ce que je venais de réaliser était normal. J’étais en bonne forme vu que j’étais dans le top 10 du Giro au départ de l’étape et que je termine troisième du général. À Naples en 2022, c’était un vrai soulagement. J’avais bossé dur et j’avais peur que ce soit en vain. Je me suis prouvé que je pouvais encore gagner sur de grandes courses. ”

Cette victoire au Stelvio avait pourtant quelque chose de fou…

“Oui car c’est une arrivée au sommet et sur un col mythique qu’on n’emprunte pas tous les ans. C’est clairement la plus belle victoire de ma carrière. ”

Comment avez-vous fait pour tenir dans le col final malgré la grosse concurrence ?

“Je ne pensais qu’à mes jambes. Depuis 60 kilomètres, je ne pensais qu’à bien boire et bien manger pour faire un truc sur le Stelvio. La montée a été une bagarre constante. Je me souviens encore de la brûlure dans les poumons et dans les jambes. J’avais juste envie de ralentir un peu mais je savais que je me faisais reprendre si je me relâchais. ”

guillement Je pensais que la victoire au Stelvio était normale mais elle ne l'était pas."

Sur le moment, on peut clairement voir que vous ne vous rendez pas compte de ce que vous avez réalisé…

“Non. Je trouvais cela normal. Onze ans plus tard, j’ai conscience que ça ne l’était pas. J’étais face aux plus grands grimpeurs de l’époque (NdlR : Il finit devant Cunego, Nieve, Scarponi, Hesjedal, Uran et Basso, entre autres) et je les ai battus. Il a fallu que je revois les images pour me rendre compte que c’était un grand numéro. ”

Ryder Hesjedal a gagné le Giro 2012 devant Joaquin Rodriguez et Thomas De Gendt. ©Photonews

Comment l’expliquez-vous ?

“La chance.”

Sérieusement ?

“Je dois être honnête. Je n’ai plus jamais été aussi fort sur un grand tour. Je n’étais pas un vrai grimpeur et je sors ça… Tout s’est parfaitement mis. J’étais à mon poids le plus bas, je sortais d’une préparation incroyable et j’étais en surrégime. ”

Peut-on parler d’un Giro parfait pour vous ?

“À un détail près. J’avais deux mois de trop pour gagner le classement du meilleur jeune. Dommage car ramener ce maillot blanc aurait été symbolique. ”